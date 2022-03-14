المصدر: البيان

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أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، عن خطوات تجديد بطاقة الهوية في الإمارات.

وأوضحت الهيئة أنه بإمكان الأفراد التقدم بطلب تجديد بطاقة الهوية عبر موقعها الإلكتروني www.ica.gov.ae أو التطبيق الذكي ICA UAE eChannels.

خطوات تجديد بطاقة الهوية

-التسجيل وإنشاء الحساب (الهوية الرقمية) أو الدخول للخدمات الإلكترونية في حال التسجيل المسبق.

-اختيار خدمة تجديد بطاقة هوية.

-تقديم الطلب ومراجعة البيانات المسترجعة وتحديثها وتسديد الرسوم.

-تصلك رسالة نصية بإتمام ونجاح العملية.

- استلام الطباقة عن طريق شركة التوصيل المعتمدة.

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