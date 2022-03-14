13 متدربة إماراتية يلتحقن ببرنامج التمريض في المستشفى الكويتي بالشارقة

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت إدارة المستشفى الكويتي بالشارقة أن 13 متدربة إماراتية من طالبات كلية فاطمة للتمريض التحقن بالدورة التدريبية التأهيلية للعام 2022، حيث يخضن برنامجاً تدريبياً لممارسة مهنة التمريض في مختلف الأقسام التمريضية، وذلك ضمن احتفالات مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية بيوم التمريض الخليجي، الذي يأتي سنوياً في الـ 13 من مارس.

جاء ذلك خلال حفل تكريمي نظمته إدارة مستشفى الكويت بالشارقة لـ 12 من الكوادر التمريضية الإماراتية المتميزة وكوادر من دول مجلس التعاون، تقديراً لجهودهم وتميزهم في مجال العمل التمريضي، وبهدف تعزيز وتطوير كفاءة الكادر التمريضي،

وحضر حفل التكريم كل من آمنة كرم مديرة مستشفى الكويت، والدكتور عيسى المعلمي مساعد المدير للشؤون الفنية، وعفراء سالم مساعد المدير للشؤون الإدارية، ومريم عبدالقادر مساعد المدير لشؤون التمريض، والكوادر التمريضية العاملة في المستشفى، إلى جانب الطالبات المواطنات في المراحل النهائية من كلية فاطمة للتمريض، ممن يخضن برنامجاً تدريبياً بمستشفى الكويت.

مهنة محورية

وقالت سمية البلوشي مدير إدارة التمريض في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية: «تسعى المؤسسة من خلال يوم التمريض الخليجي إلى تسليط الضوء على هذه المهنة المحورية والتعريف بجهود كوادرها، وإطلاع الجمهور على تخصصاتها ودورها الفعال في تقديم الرعاية للمرضى ومعرفة احتياجاتهم، إلى جانب تشجيع الطلبة على دراسته وتوضيح مدى أهميته في الجامعات».

تطلعات

بدورها، أوضحت مريم عبدالقادر مساعد مدير مستشفى الكويت للشؤون التمريضية، أن البرامج التدريبية التي يوفرها المستشفى تأتي منسجمة مع تطلعات مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية الهادفة إلى الالتزام بتطبيق معايير تعزز التنافسية العالمية .

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