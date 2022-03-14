سوق الشارقة للمواشي يستقبل 46904 رؤوس منذ افتتاحه

المصدر: الشارقة - البيان

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شهد سوق الشارقة للمواشي، أحدث مشاريع شركة الشارقة لإدارة الأصول – الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، منذ افتتاحه في أبريل الماضي، إقبالاً كبيراً من مختلف أفراد الجمهور، حيث استقبل ما يزيد على 46904 رؤوس من المواشي، والتي ضمت (أغناماً، أبقاراً، وجِمالاً)، وفق إجراءات سهلة وسريعة، مع الالتزام بأعلى معايير النظافة والسلامة العامة.

وقال عبدالله الشامسي، مدير سوق الشارقة للمواشي: «نجح سوق الشارقة للمواشي في استقطاب شريحة كبيرة من المستهلكين وتجار المواشي منذ افتتاحه إلى اليوم، ليسجل نفسه واحداً من أهم أسواق المواشي على مستوى الإمارة والمنطقة، وذلك لما يتميز به السوق من إمكانيات وتجهيزات ومعدات تعمل وفق أحدث التقنيات».

وأضاف الشامسي: «نسعى دائماً إلى توفير وتطوير كافة الخدمات التي يقدمها السوق، والتي يقوم بها فريق متخصص ومدرب وفق أعلى المعايير وملتزم بأدق مواصفات الصحة والسلامة، لنلبي دائماً تطلعات المستهلكين».

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