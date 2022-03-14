ملتقى مزارعي الإمارات يناقش تنمية الإنتاج

المصدر: الشارقة - البيان

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أطلقت تعاونية الشارقة ملتقى مزارعي الإمارات، الذي تنظمه حتى السادس عشر من الشهر الجاري، في مقر تعاونية مركز الرحمانية التجاري، بمشاركة واسعة من أصحاب المزارع الوطنية، وذلك حرصاً منها على تسويق منتجات المزارع المحلية في ظل الدعم والرعاية المتواصلة من القيادة الرشيدة.

حضر الملتقى أكثر من 15 من كبار المواطنين من أصحاب المزارع، وممثلين من وزارة البيئة والتغيير المناخي، ودائرة التنمية الاقتصادية، ودائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية، ومؤسسة رواد.

ويهدف الملتقى إلى تنمية منظومة الإنتاج المحلي، وتشجيع الاعتماد على الموارد المحلية، والتأكيد على دور تعاونية الشارقة في دعم المزارع المحلية من خلال تسويق منتجاتهم في الفروع وإعطائهم الأولوية في البيع والتسويق والتسهيلات من حيث الإجراءات الخاصة بتسجيل المزارع وآلية التوريد.

وقال ماجد سالم الجنيد، الرئيس التنفيذي لتعاونية الشارقة، إن التعاونية تسعى إلى دعم المزارعين المواطنين وتسليط الضوء على جهودهم ومساعدتهم في عرض محاصيلهم الزراعية والمساهمة في بيعها وتسويقها من خلال فروع التعاونية، لافتاً إلى أن الملتقى يمثل منصة لجمع المزارعين في مكان واحد.

وأكد سعي تعاونية الشارقة ضمن خطتها الاستراتيجية إلى تشجيع الاستثمار في المشاريع الغذائية، علاوة على تحفيز رواد الأعمال على مواصلة جهودهم في القطاع الزراعي. من جانبها أكدت رزان الحمادي مديرة إدارة التنمية الخضراء في دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية، على دور الزراعة في تحقيق الأمن الغذائي.

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