تكريم الفائزين بجائزة ووسام الطبيب الإماراتي

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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كشفت مبادرة أطباء الإمارات، أسماء الأطباء الفائزين بجائزة الطبيب الإماراتي ووسام الطبيب الإماراتي وأفضل طبيب إماراتي، وذلك بمناسبة يوم الطبيب الإماراتي، الذي يحل في 11 مارس من كل عام، وفي إطار الحرص على تكريم الكوادر الوطنية العاملة في الصفوف الأمامية من الأطباء، وتقديراً لعطائهم المتواصل وجهودهم المتواصلة في خدمة الوطن والمجتمع عبر ما يقدمونه من تضحيات وجهود إنسانية نبيلة من أجل الحفاظ على سلامة وصحة المجتمع الإماراتي.

وجاء إعلان أسماء الفائزين خلال فعاليات ملتقى أطباء الإمارات الذي تم تنظيمه افتراضياً وميدانياً بمشاركة نخبة من كبار الأطباء المواطنين من العاملين في القطاعات الصحية الحكومية والخاصة.

وتأتي فكرة أطباء الإمارات في اختيار يوم 11 مارس ليكون يوم الطبيب الإماراتي ليتوافق مع يوم ميلاد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتثميناً لدور سموه في دعم ورعاية الأطباء، والذي مكنهم من الوصول إلى أعلى المستويات العلمية محلياً ودولياً، وجهود مقولة سموه «لا تشلون هم» منذ بداية الجائحة، تأكيداً على أن الغذاء والدواء خط أحمر.

وشملت قائمة الفائزين في فئة التميز الأكاديمي الدكتور جمعة مصبح الكندي عميد كلية الطب جامعة الإمارات، وفئة التميز الإكلينيكي البروفيسور نجيب الخاجة رئيس مركز جراحة القلب دبي سابقاً، والبروفيسور عبد الله بوشهاب المدير التنفيذي لأطباء الإمارات، والدكتور حسين رحمة رئيس جمعية الإمارات للعناية المركزة، والدكتور سهيل عبد الله الركن رئيس جمعية الإمارات للأعصاب، وفئة التميز الإنساني الدكتورة نورة الكندي عضوة مجلس جمعية إمارات العطاء، وفئة التميز البحثي البروفيسور حميد بن حرمل الشامسي رئيس جمعية الإمارات للأورام، وفئة التميز الإبداعي والابتكار الدكتور جمال الكعبي وكيل دائرة الصحة أبوظبي، والدكتور عادل الشامري العجمي الرئيس التنفيذي لمبادرة زايد العطاء رئيس أطباء الإمارات، وفئة الطبيب الخليجي الدكتور حسين العوضي مدير مستشفى الشيخ محمد بن زايد الميداني، وفئة وسام الطبيب الإماراتي الدكتورة نورة العجمي طبيبة في مستشفى الشيخ خليفة أبوظبي، وفئة أفضل طبيب إماراتي الدكتور وائل المحميد استشاري القلب في مستشفى كليفلاند أبوظبي، وفئة الطبيب العربي الدكتورة ريم عثمان الرئيس التنفيذي الإقليمي مستشفيات السعودي الألماني الإمارات، والدكتورة ربيعة نويهض مديرة برنامج الإنعاش للحوامل، وفئة الطبيب العالمي البروفيسور أولفير جاكدين مدير فني أطباء الإنسانية.

حرص

وأكد الدكتور عادل الشامري العجمي، الرئيس التنفيذي لمبادرة زايد العطاء رئيس أطباء الإمارات، أن تخصيص يوم للطبيب الإماراتي، يؤكد مدى حرص واهتمام القيادة الرشيدة بدعم مسيرة الأطباء؛ والتي تُجسّد عطاءهم الوطني المخلص ودورهم المثمر وإنجازاتهم المشرفة في خدمة القطاع الصحي بشكل عام وفي شتى المجالات، مشيراً إلى أن أطباء الإمارات يمثلون نموذجاً في الكفاءة والإنجاز، لما يتمتعون به من مستويات علمية ومهنية متميزة، ويعتبرون الثروة الحقيقية التي يُعتمد عليها في تنمية مختلف القطاعات.

وأشار إلى أن أطباء الإمارات سطّروا وسجلوا أروع قصص التفاني والعطاء لحماية الناس من فيروس كورونا «كوفيد 19» والحد من انتشاره، ووضعوا أنفسهم تحت ظروف استثنائية.

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