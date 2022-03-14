امتحانات نهاية الفصل الثاني حضورياً اليوم

المصدر: دبي - نورا الأمير

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تبدأ، صباح اليوم، امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجاري 2021 - 2022، لطلبة الصفوف 1 - 12 بالمدارس الحكومية والخاصة التي تطبق المنهاج الوزاري حضورياً، وتختتم يوم 24 مارس الجاري، وسط إجراءات دقيقة تضمن سير الامتحانات بسلاسة.

ويؤدي طلبة 5 - 12 الامتحانات إلكترونياً حضورياً في جميع المواد، فيما يؤديها طلبة الصفين 3 و4 ورقياً للمرة الأولى، وتم تعديل زمن الامتحان في كل مادة، ليصبح 120 دقيقة بدلاً من 90 دقيقة.

منهاج

وأفادت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي بأن طلبة الصفوف من الثالث إلى الحادي عشر في المدارس الحكومية والخاصة التي تطبق منهاج الوزارة، يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الثاني في جميع مواد المجموعة «أ» الكترونياً مركزياً على مستوى الدولة، فيما عدا امتحاني التربية الإسلامية والدراسات الاجتماعية اللتين تطبقان على مستوى المدرسة.

ووفقاً للجداول المعتمدة، يستهل طلبة الثاني عشر بمساريه «العام والمتقدم» سباق الامتحانات بمادة الرياضيات اليوم 14 مارس الجاري، يليها اللغة الإنجليزية يوم 15 منه، ثم الدراسات الاجتماعية في 16 منه، يعقبها اللغة العربية يوم 17 من الشهر ذاته، ثم الفيزياء يوم 21 منه، يليها التربية الإسلامية 22 من الشهر نفسه، ثم العلوم الصحية يوم 23 منه، ويختتمون بالكيمياء أو الاحياء لطلبة العام، مقابل الكيمياء فقط لطلبة المتقدم يوم 24 منه.

دليل

وشددت المؤسسة وفقاً لدليل الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الثاني على ضرورة تشكيل لجنة لإدارة الامتحانات في كل مدرسة، بقيادة المدير حيث تتحمل كافة المسؤوليات الإدارية والفنية بما يضمن سير الامتحانات بصورة سليمة ومنظمة، فضلاً عن تشكيل لجان الملاحظة والمراقبة على القاعات، بواقع ملاحظ لكل 15 طالباً، ومراقب واحد لكل 4 قاعات، وحصر أعداد الطلبة المتغيبين بعذر، وإعداد كشف تسليم الامتحانات بحيث يوقع عليه الطالب بعد تسليم الامتحانات إلكترونياً مع تحديد زمن التسليم.

10 مسارات

وأكد الدليل أهمية توفير بيئة ملائمة للطلبة، وفق 10 مسارات إلزامية، أبرزها توفير القاعات والمقاعد، ومختبرات الحاسوب، وأماكن انتظار الطلبة، وتصميم لوحات إرشادية لمواقع القاعات، وأخرى بالإجراءات الاحترازية وجاهزية العيادة المدرسية، وضرورة إحضار الطلبة أجهزة الحاسوب الخاصة بهم للمدرسة خلال فترة الامتحان، ويحظر استخدام الآلة الحاسبة لطلبة صفوف الحلقتين الأولى والثانية، ويباح لطلبة الحلقة الثالثة.

وأفرد الدليل جملة من الضوابط الهامة التي يجب الالتزام بها خلال تأدية الامتحانات لعموم الطلبة منها حظر حمل أو استخدام الهاتف المتحرك أو الأجهزة الالكترونية ذات الخاصية السمعية والمرئية أو تركها داخل القاعات الامتحانية، كما دعا إلى الابتعاد عن الغش أو المحاولة عن طريق مادة مكتوبة أو الغش الجماعي أو عدم الالتزام بالبقاء في اللجنة حتى مضي نصف الوقت المحدد للامتحان الورقي أو الالكتروني.

ورقة

وحظرت وفقاً للدليل الإتلاف المتعمد لورقة الإجابة أو جزء منها والجلوس المتعمد في المكان الغير مخصص دون أن يطلب ذلك، والإتلاف المتعمد لجهاز الحاسوب أو تجهيزات شبكات الاتصال، ومنعت حمل كتاب أو أوراق أو مذكرات لها علاقة بالمقرر أو موضوع الامتحان للغش منها.

وأهابت المؤسسة بتعريف الطلبة وذويهم بمواعيد الامتحانات المعتمدة ومقار اللجان الامتحانية والمقرر الدراسي وإعلامهم بضرورة إحضار حواسيب خاصة بهم للطلبة من صف 5 - 12 وتعريفهم بالإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها ومواقيت الحافلات.

تحديد سن القبول وفتح التسجيل للعام الجديد

حددت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي سن القبول للطلبة في الصفوف من مرحلة رياض الأطفال إلى الثاني عشر للعام الدراسي المقبل 2022 - 2023، معلنة عن فتح باب التسجيل والنقل في المدارس الحكومية للعام الدراسي الجديد 2022 - 2023 خلال الفترة من 14 مارس الجاري حتى 1 ابريل المقبل للطلبة المواطنين ومن في حكمهم «أبناء المواطنات»، والطلبة حاملي جوازات الإمارات سارية المفعول، ومواطني مجلس التعاون الخليجي.

ويبدأ تسجيل الطلبة المقيمين في المدارس الحكومية في 17 إبريل ويستمر حتى 29 منه. وبحسب قائمة تحديد سن القبول يكون سن القبول للروضة الأولى 4 سنوات والثانية 5 سنوات، مقابل 6 - 8 سنوات للصف الأول و 7 - 9 للثاني و8 - 10 للثالث و9 - 11 للرابع، و10 - 11 للخامس، و11 - 13 للسادس، و12 - 14 السابع، و13 - 15 للثامن، و14 - 16 للتاسع، و15 - 17 للعاشر، و16 - 18للحادي عشر، و17 - 19للثاني عشر.

ووفرت المؤسسة قنوات متعددة للتسجيل من خلال بوابة الطالب على نظام المنهل فضلاً عن فيديو توضيحي لخطوات عملية التسجيل، إذ اشتمل على جميع البيانات والمستندات المطلوبة وكيفية إدخالها في النظام.

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