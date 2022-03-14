«مجلس الشباب العربي للتغير المناخي» و«HSBC» يتعاونان في «تعلّم الاستدامة»

المصدر: دبي - البيان

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وقّع «مجلس الشباب العربي للتغير المناخي»؛ إحدى مبادرات مركز الشباب العربي، وبنك «HSBC» إعلان شراكة لتنفيذ مبادرة «تعلّم الاستدامة» الهادفة لتدريب طلبة التعليم العالي في العالم العربي على العمل المناخي وبناء قدراتهم وتطوير إمكاناتهم الكامنة في قطاعات الاستدامة والحلول المناخية المبتكرة وذلك بالتعاون مع شريك المعرفة الرسمي لمجلس الشباب العربي للتغير المناخي، مركز بوستيريتي.

وبموجب الشراكة يتعاون أطرافها على تنفيذ مشروع منهاج تفاعلي متاح لجميع طلبة الجامعات والكليات والمعاهد العليا في العالم العربي للوصول مباشرة ووفق مبدأ المصدر المفتوح إلى مواد تعليمية وتوعوية وتدريبية مختلفة عن مسببات التغيّر المناخي، وآليات ابتكار الحلول النوعية لمواجهته وتحقيق أهداف الاستدامة المنشودة التي نصت عليها الأمم المتحدة، ومستهدفات اتفاق باريس للمناخ الموقع عام 2015 وقمة المناخ «كوب 26» التي عقدت في المملكة المتحدة عام 2021.

وجرى إعلان الشراكة ضمن فعاليات جناح الشباب في إكسبو 2020 بحضور معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة دولة لشؤون الشباب نائب رئيس مركز الشباب العربي، ووقّعها كلٌ من سعيد النظري، المدير العام للمؤسسة الاتحادية للشباب الرئيس التنفيذي للاستراتيجية بمركز الشباب العربي، وعبدالفتاح شرف، الرئيس التنفيذي لبنك HSBC الإمارات العربية المتحدة ورئيس إدارة الأعمال الدولية.

إعداد

وأكدت معالي شما المزروعي أن استضافة المنطقة العربية قمتين عالميتين متتاليتين للمناخ وهما كوب 27 بجمهورية مصر العربية العام الجاري وقمة كوب 28 في الإمارات عام 2023، تتطلب بالضرورة إعداد قيادات عربية شابة مؤهلة في مختلف مجالات العمل من أجل المناخ.

من جهته، قال سعيد النظري، المدير العام للمؤسسة الاتحادية للشباب، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية بمركز الشباب العربي: أسس «مجلس الشباب العربي للتغير المناخي» لدعم الدول العربية في تحقيق أهدافها في التصدي للتغير المناخي وتجهيز الشباب العرب بالمهارات اللازمة لتسريع ذلك، وهو يضم كفاءات من القطاعين الحكومي والخاص.

نهج

بدوره، قال عبدالفتاح شرف: «شراكتنا مع مجلس الشباب العربي في هذه المبادرة التعليمية الجديدة بشأن موضوع الاستدامة للخريجين في منطقتنا تعكس هذا النهج بشكل واضح».

استدامة

من جهته، قال الدكتور يسار جرار، الشريك المؤسس لمركز بوستيريتي: «تعليم مبادئ الاستدامة هو المفتاح لمواجهة تحديات تغير المناخ والبطالة في منطقتنا».

قدرات

يهدف برنامج «تعلّم الاستدامة» إلى بناء قدرات الشباب العرب، عبر تضمين مهارات الاستدامة في مواد التعليم الأكاديمي، لإبداع حلول مناخية مبتكرة، وإعداد قيادات شبابية عربية في مجال العمل المناخي تكون قادرة على قيادة المراحل القادمة من تنفيذ استراتيجيات الحياد المناخي التي أقرتها العديد من الدول العربية، إضافة إلى رفد القطاعين الحكومي والخاص في الدول العربية بخريجين مطلعين على مسببات التغيّر المناخي وحريصين على ترسيخ الاستدامة في مختلف قطاعات العمل والمجتمع الذي يحيط بهم. ويحظى البرنامج برعاية بنك «HSBC» لتوفير مصدر مفتوح لمهارات وأفكار وحلول الاستدامة لكل طلبة الجامعات والمعاهد العليا في الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا.

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