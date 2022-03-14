14.4 مليون درهم إنفاق «بيت الخير» في شهرين

المصدر: دبي - رامي عايش

ت + ت - الحجم الطبيعي

صرفت جمعية «بيت الخير» على مشروعاتها المختلفة في أول شهرين من العام الحالي 14 مليوناً و400 ألف درهم وفق تقرير عن نتائجها المالية للفترة المذكورة.

ويأتي الإعلان عن هذه المبالغ بينما تستعد الجمعية لاستقبال شهر رمضان المبارك، الذي تخطط لأن يكون متميزاً بعطائه من خلال حزمة من المشاريع التي تنفذها حملتها الرمضانية «لنكن من المحسنين»، عبر فروعها في دبي ورأس الخيمة وعجمان والفجيرة، بهدف دعم ومساعدة ما يزيد على 56 ألف أسرة وحالة مسجلة في قاعدة بيانات الجمعية.

كما تندرج نتائج الجمعية ضمن تنفيذ الجمعية لأهدافها الاستراتيجية الجديدة وخطتها للأعوام 2022 – 2026، خصوصاً بعد تحديث هويتها المؤسسية لتقلع من جديد، وهي تضع في حسابها معطيات المرحلة القادمة، وتوجيهات الحكومة الرشيدة بتعزيز التكافل والتلاحم المجتمعي.

دعم

وأشار التقرير المالي إلى أن «بيت الخير» أنفقت على الدعم النقدي للأسر 3.6 ملايين درهم، وتم توزيع مساعدات طارئة بقيمة 5.6 ملايين درهم، بالإضافة إلى دعم علاج المرضى بقيمة 688 ألف درهم.

كما دعمت الجمعية الأيتام وأسرهم بما يزيد على 1.4 مليون درهم، ودعمت أصحاب الهمم بـ 192 ألف درهم، وقدمت مساعدات للطلبة المعسرين بـ 595 ألف درهم.

وتابعت «بيت الخير» دعمها الغذائي الإضافي لإسعاد الأسر بـ 800 ألف درهم، وساندت جهات خيرية أخرى بمبلغ 140 ألف درهم، فيما استمر الإنفاق على بعض المشاريع الأخرى بما يزيد عن 200 ألف درهم.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز