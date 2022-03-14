341261 فحص «كورونا» أجرتها «الصحة» خلال 24 ساعة

المصدر: أبوظبي - وام

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أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع تقديم 7640 جرعة من لقاح «كوفيد 19» خلال 24 ساعة وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى أمس 24,329,332 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 245.99 جرعة لكل 100 شخص.

كما أعلنت الوزارة إجراء 341,261 فحصاً جديداً خلال 24 ساعة على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي. ‌‎وأسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة في الكشف عن 318 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 885,407 حالات ولم يتم تسجيل أي حالة وفاة خلال 24 ساعة ليبلغ مجموع الوفيات في الدولة 2,302.

‌‎وأعربت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين. كما أعلنت الوزارة عن شفاء 1,170 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 851,326 حالة.

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