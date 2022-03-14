تتويج الفائزين في تحدي الإمارات للفرق التكتيكية

المصدر: دبي - البيان

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توج اللواء عبدالله علي الغيثي مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ في شرطة دبي الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى إذ حقق الفريق الشيشاني المركز الأول مع انطلاقة منافسات تحدي الإمارات للفرق التكتيكية 2022، والذي بدأ أمس بمشاركة 41 فريقاً يمثلون 24 دولة في المدينة التدريبية بميدان الروية في دبي ويستمر إلى 17 من مارس الجاري، وجاء فريق شرطة أبوظبي B في المركز الثاني، فيما حصل فريق شرطة الشارقة B على المركز الثالث.

منافسة

وتتنافس أقوى الفرق والوحدات التكتيكية في تحطيم أرقامها المسجلة في النسخ السابقة، والفوز بجوائز مالية تقدر بـ170 ألف دولار للمراكز الثلاثة الأولى في المجموع العام للمسابقات الخمس.

وتشارك الإمارات في التحدي من خلال 10 فرق ممثلة بوزارة الداخلية والقيادة العامة لشرطة دبي (A) و(B) والقيادة العامة لشرطة أبوظبي (A) و(B) والقيادة العامة لشرطة الشارقة (A) و(B)، والقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة والقيادة العامة لشرطة الفجيرة، والقيادة العامة لشرطة عجمان.

33 فريقاوانطلقت المنافسات في المدينة التدريبية بمنطقة الروية بحضور اللواء عبدالله علي الغيثي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ واللواء الدكتور محمد ناصر الرزوقي مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ وعدد من مديري الإدارات العامة ومراكز الشرطة في القيادة العامة لشرطة دبي، بالإضافة إلى قادة الفرق المشاركة في البطولة، وشهد اليوم الأول مشاركة 33 فريقاً من مختلف دول العالم.

تفوق

واقتصرت المنافسة في اليوم الأول على تحدي إنقاذ رهينة، وفاز الفريق الشيشاني بالمركز الأول محققاً زمناً قدره 37,54 ثانية ونال جائزة وقدرها 5000 دولار، وحل في المركز الثاني فريق شرطة أبوظبي (B) ونال 3000 دولار، محققاً زمناً قدره 40,61 ثانية فيما جاء فريق شرطة الشارقة (B) في المركز الثالث ونال 2000 دولار، محققاً زمناً قدره 41,69 ثانية فيما حقق فريق شرطة أبوظبي (A) المركز الرابع.

وقال العقيد عبيد مبارك الكتبي مدير التحدي إن الفرق المشاركة جاءت ولديها خبرات كبيرة بعد مشاركتها الناجحة في النسخ السابقة .

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