وفود أكاديمية تشيد بمسيرة شرطة أبوظبي في «متحف المربعة»

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعربت وفود أكاديمية وطلابية من جامعة الإمارات ومجموعة من الباحثين وأصحاب المقتنيات وطلبة مدارس حكومية وخاصة، عن اعتزازهم بالمراحل التاريخية المهمة التي مرت بها مسيرة شرطة أبوظبي التطويرية، وثمنوا عطاء وتضحيات الآباء المؤسسين في تشكيل الهوية الوطنية والشخصية الإماراتية المعاصرة عبر هذه المؤسسة الأمنية العريقة.

وزارت الوفود متحف شرطة المربعة في مدينة العين، واطلعت على مسيرة شرطة أبوظبي ومراحلها التطويرية من خلال المقتنيات والصور والتي تعود إلى بداية مرحلة تأسيسها عام 1957.

ويعد متحف شرطة المربعة الذي تم افتتاحه في 28 ديسمبر 2018 جسراً للتواصل والمعرفة لكافة فئات المجتمع ويعكس الوجه الحضاري المشرق لدولة الإمارات من خلال فعّالياته وأنشطته الترفيهية والتعليمية وأصبح واجهة سياحية بارزة في إمارة أبوظبي، لجهوده في نقل صورة مضيئة لتطور المجتمع الإماراتي والوجه الحضاري للإمارات، وتجذب فعالياته الفنية وأنشطته المختلفة الزوار من الإمارات والسياح الأجانب.

ودعت شرطة أبوظبي الجمهور لزيارة المتحف من الاثنين إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً إلى 8 مساءً وأيام الجمعة والسبت والأحد من الساعة 10 صباحاً وحتى 6 مساءً.

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