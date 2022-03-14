عمار النعيمي يهنئ منتسبي شرطة عجمان بحصولهم على جوائز التميز

المصدر: عجمان - وام

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هنأ سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، القيادة العامة لشرطة عجمان ومنتسبيها بحصولهم على العديد من جوائز التميز الحكومي على مستوى الدولة، والفوز بمجموعة من الجوائز الدولية، منها جائزة الريادة في مكافحة جرائم المركبات، وجائزة الريادة في مكافحة الجرائم المرورية، وجائزة «فايجنيباوم» للتميز الريادي، وجائزة الريادة في الشرطة المجتمعية، وجائزة القائد المؤثر تحت سن الـ40 سنة، وجائزة أفضل منسق اقتراحات، وجائزة الأفكار العربية والدولية، وجائزة «باراسورمان» للبحث المتميز في مجال المتعاملين.

كما بارك سموه للمقدم أحمد سعيد حميد النعيمي مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية في عجمان، حصوله على وسام رئيس مجلس الوزراء في المجال الإشرافي، مؤكداً سموه أن مثل هذا الإنجاز المتميز والفوز بالجوائز يدل على الجهود المبذولة في شرطة عجمان واهتمامها بمنتسبيها، ما أدى لذلك الإنجاز المستحق بعزيمتهم وإصرارهم على التفوق والنجاح.

استقبال

جاء ذلك خلال استقبال سموه منتسبي شرطة عجمان الفائزين بعدد من الجوائز الدولية بحضور اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان، وكبار الضباط في شرطة عجمان بديوان الحاكم.

وأعرب سموه عن سعادته بهذا التميز ونجاح أبناء الوطن في أداء مهامهم على الوجه الأكمل، موضحاً أن هذا الفوز يعكس مستوى الخدمات والأداء المميز لمنتسبي شرطة عجمان، ويضع بصمة جديدة في مسيرتهم المهنية المتميزة، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على تميزهم وتطورهم في تقديم الخدمات المطلوبة والأفضل لإسعاد أفراد المجتمع، وأن الحصول على مثل هذه الجوائز يمنح الآخرين حافزاً ودافعاً لتطوير مهاراتهم وابتكار مبادرات وأفكار تؤدي إلى الإسهام في نجاح مهامهم الأمنية وغيرها.

ووصف سموه هذا الإنجاز بأنه ثمرة للاهتمام والدعم الذي تلقاه أجهزتنا الأمنية من قيادتنا العليا ومساندة ورعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، ونتيجة طبيعية للتوجيهات والجهود التي تبذلها وزارة الداخلية بقيادة الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الذي جعل التميز في الأداء هدفاً استراتيجياً يأتي في مقدمة أولويات العمل الأمني والشرطي. وأكد سموه أن هذا الفوز المستحق يعد مصدر فخر واعتزاز لجميع منتسبي شرطة عجمان، ودافعاً لمواصلة مسيرة التميز والعمل بجهد وعطاء لتطوير أداء العمل الشرطي، كما أنه يضع أجهزة الشرطة أمام استحقاقات جديدة تدفعها إلى مزيد من العمل الذي يحفظ الأمن والاستقرار لهذا الوطن في ظل قائد مسيرته صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.

حضور

حضر اللقاء الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان الحاكم، والشيخ حميد بن عمار النعيمي، ويوسف محمد النعيمي مدير عام دائرة التشريفات والضيافة، وعدد من كبار المسؤولين.

يذكر أن القيادة العامة لشرطة عجمان حصلت على أكثر من عشر جوائز للتميز وشهادات الجودة خلال عامي 2021 و2022، حيث حصل المقدم سيف الفلاسي على جائزة الريادة في السلامة المرورية من «رابطة قادة الشرطة الدولية» في الولايات المتحدة الأمريكية سنة 2021، وفازت الرائد فاطمة عبيد الشامسي القيادية النسائية المتميزة بجائزة «فايجنيباوم» للتميز الريادي من جامعة حمدان بن محمد الذكية سنة 2022، وجائزة الريادة في الشرطة المجتمعية من رابطة قادة الشرطة الدولية في الولايات المتحدة الأمريكية سنة 2021، وحصل النقيب خالد علي الجلاف على جائزة القائد المؤثر تحت سن الـ40 سنة 2021، وحصل النقيب طلال سالم سيف المطروشي على جائزة أفضل منسق اقتراحات وجائزة الأفكار العربية والدولية لسنة 2021، وفاز الملازم عبدالعزيز بن سلطان النعيمي بجائزة «باراسورمان» للبحث المتميز في مجال المتعاملين من جامعة حمدان بن محمد الذكية سنة 2022.

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