طقس الإمارات غداً.. صحو إلى غائم جزئيا أحياناً

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئيا أحياناً على بعض المناطق يصبح رطبا ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

الرياح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.

الخليج العربي: خفيف الموج.

فيما سيحدث المد الأول عند الساعة : والمد الثاني عند الساعة 01:08

الجزر الأول عند الساعة 54:17 والجزر الثاني عند الساعة05:06

بحر عمان: خفيف الموج.

فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 33:20 والمد الثاني عند الساعة 37:07

الجزر الاول عند الساعة 36:13 والجزر الثاني عند الساعة 32:02

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 36 23 75 20

دبي 36 24 80 15

الشارقة 36 20 85 15

عجمان 34 22 85 20

أم القيوين 34 20 85 30

رأس الخيمة 37 19 80 15

الفجيرة 30 23 75 15

العين 38 24 50 15

ليوا 39 21 75 10

الرويس 32 20 80 10

السلع 34 19 80 10

دلما 31 21 85 15

طنب الكبرى 28 24 85 30

طنب الصغرى 28 24 85 30

أبو موسى 28 24 85 30

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