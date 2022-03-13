محمد بن راشد: «حمد بن عيسى.. صداقة تزيدها السنين قيمة»

المصدر: (دبي - علي الظاهري، ووام)

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التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمس، أخاه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، على هامش ختام مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة.

واختتمت فعاليات النسخة 15 لكأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة لمسافة 160 كلم بمدينة دبي الدولية للقدرة في سيح السلم بمشاركة نخبة فرسان الإمارات ، ونشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم صورا لسموه مع ملك البحرين على حساب سموه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أمس، معلقاً: «مع ملك البحرين اليوم.. الملك الأخ والصديق حمد بن عيسى حفظه الله.. خمسين عاماً من العلاقة الشخصية.. والدبلوماسية.. والعائلية.. عمر وعشرة.. لا تزيد السنين صداقته إلا قيمة».

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية حول دعم رياضة الفروسية بشكل عام، ورياضة القدرة على وجه الخصوص، ما يسهم في تطوير وتقدم سباقاتها محلياً وعربياً وعالمياً، ويرفع من كفاءة الفرسان وجاهزية الخيول للمنافسات العالمية.

حضر السباق الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي دبي للفروسية، والشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل ملك البحرين للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، وعدد من المسؤولين والشخصيات الرياضية.

تتويج

وقام الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، وجمال بن ثنية، رئيس مجلس إدارة شركة «إعمار العقارية»، بتتويج الفائزين في السباق، بحضورخليفة بن عبود الفلاسي، عضو مجلس إدارة نادي دبي للفروسية.

وحقق المركز الأول الفارس عبدالله غانم المري للمرة الرابعة، حيث تألق المري على صهوة الجواد «كاستليبار كورسير» أحد أقوى الأسماء المرشحة في السباق من إسطبلات F3، لينهي السباق في زمن قدره 6.29.53 ساعات، وجاءت بالمركز الثاني الفارسة الأرجنتينية كاتالينا باستونس على صهوة « شاسان دي سومانت» من إسطبلات جميرا، يليها الفارس راشد أحمد الكتبي على صهوة «ات دايل رينج تيكس» من إسطبلات (M7)، وحقق المركز الرابع الفارس عبدالله علي العامري على صهوة «لونغرن ميكامي» لإسطبلات F3، يلي الفارس زايد غانم المري على صهوة الجواد «سالم لا ماجوري» لإسطبلات جميرا.

وأقيمت النسخة الخامسة عشرة لكأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، برعاية شركة «إعمار العقارية»، وتنظيم نادي دبي للفروسية، بمشاركة 155 فارساً وفارسة يمثلون مختلف الإسطبلات في الدولة، كما شهد المهرجان مشاركة واسعة من نخبة الفرسان في السباقات الأربعة، وهي كأس السيدات وسباق الإسطبلات الخاصة وكأس «جميلتي» للأفراس وكأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، مسك ختام المهرجان.

دعم

وتوجه الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم بجزيل الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على الدعم الكبير لرياضة الفروسية وسباقات القدرة والتحمل، والذي يجسده إقامة هذا المهرجان السنوي الكبير في مدينة دبي الدولية للقدرة، مشيراً إلى أن تشريف «فارس العرب» وأخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين الشقيقة، كان له بالغ الأثر في تشجيع الفرسان المشاركين وتحفيزهم في السباق.

وهنأ الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم أبطال سباق كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، كما تقدم بالتهنئة إلى جميع الفائزين في السباقات الأخرى التي أقيمت تحت مظلة المهرجان، مشيداً بأجواء المنافسة والحضور الجماهيري في مهرجان القدرة، لا سيما السباق الرئيس، الذي جمع أفضل الفرسان للمنافسة على كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة.

محمد العظب: شكراً «فارس العرب»

وتوجه اللواء الدكتور محمد عيسى العظب عضو مجلس الإدارة المدير العام لنادي دبي للفروسية، بالشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على الدعم اللامحدود لرياضة الفروسية وسباقات القدرة، مشيراً إلى أن حضور «فارس العرب» إلى جانب أخيه الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين الشقيقة، في مسك ختام المهرجان هو تشريف لكل المشاركين والحاضرين في الحدث.

وأشاد العظب بالتنافس المثير والتحدي الكبير بين جميع الإسطبلات المشاركة في المهرجان بدءاً من سباق السيدات، ومروراً بسباق الإسطبلات الخاصة، ثم كأس «جميلتي» للأفراس، ووصولاً إلى كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، حيث شهد السباق الرئيس في مسك الختام منافسة قوية في مختلف مراحل السباق وحتى الأمتار الأخيرة، متوجهاً بالشكر إلى جميع الرعاة وشركاء النجاح في الحدث من مؤسسات وجهات حكومية وشبه حكومية إلى جانب وسائل الإعلام. واختتم العظب قائلاً إنه بعد إسدال الستار على منافسات الموسم المحلي، سيتم النظر في برنامج تحضيرات معسكر الإعداد الخارجي استعداداً للاستحقاقات الدولية، أبرزها بطولة العالم للقدرة في إيطاليا.

البطل: فخور باللقب الرابع

وأهدى البطل عبدالله غانم المري هذا الفوز الثمين إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الداعم الأول لرياضة الفروسية وسباقات القدرة، وإلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، مالك إسطبل F3، وإلى جميع طاقم الإسطبل والمدرب خليفة غانم المري، وجميع الفرسان، مشيراً إلى أن الجواد «كاستليبار كورسير» أثبت أنه بطل، حيث سبق له الفوز بكأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة لمسافة 160 كلم، ويتميز بقدرته على حسم المنافسة في اللحظات الحرجة والأخيرة من السباق.

وأعرب المري عن سعادته وفخره بالتتويج للمرة الرابعة بكأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، حيث جاء الفوز نتيجة تضافر جميع الجهود، إلى جانب التوفيق والتعامل مع متغيرات وظروف السباق بصورة جيدة، مشيداً بجهود المدرب وجميع أفراد طاقم إسطبل F3.

خليفة المري: إنجاز غالٍ

وأبدى المدرب خليفة غانم المري سعادته الكبيرة بفوز إسطبلات F3 باللقب الثمين والإنجاز الغالي في ختام مهرجان القدرة الذي يحمل اسماً يحتل مكانة خاصة في قلوب الجميع، مهدياً اللقب إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، مالك إسطبلات F3، وإلى جمهور ومحبي الإسطبل كافة.

وأشاد المري بالجواد البطل «كاستليبار كورسير»، الذي قدم عرضاً مميزاً بقيادة الفارس عبدالله غانم المري، مشيراً إلى أن المنافسة لم تكن سهلة في السباق، خاصة أنه يعتبر من أهم وأقوى المنافسات التي تقام في الدولة، متوجهاً بالشكر إلى جميع الفرسان وطاقم إسطبلات F3.

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