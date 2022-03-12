سيف بن زايد يكرم الداعمين وأطباء مبادرة "ووترفولز" العالمية

المصدر: أبوظبي-وام

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كرّم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية عدداً من الشخصيات الداعمة لمبادرة «ووترفولز Waterfalls» العالمية والذين أسهموا بصورة استثنائية في دعم تحقيق أهداف هذه المبادرة التي انطلقت من الإمارات للعالم كمبادرة ريادية من خلال إدارة المكافآت السلوكية في «وزارة اللامستحيل» وبالتعاون مع شركة «إندكس القابضة» ضمن جهود دعم خط الدفاع الأول من العاملين في القطاعات الطبية والصحية حول العالم.

ومنح سموه ميدالية خدمة المجتمع لكل من جينارو ميليوري عضو البرلمان الإيطالي، رئيس الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، والدكتور سيرجيو بياتزي الأمين العام للجمعية البرلمانية لمنطقة البحر الأبيض المتوسط، من إيطاليا ومجلي وهبي سفير إسرائيل لدى الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط وسفيرها لدى الأمم المتحدة والسفير جيرهارد بوتمان كريمر المدير التنفيذي لمؤسسة ديهاد للأعمال الإنسانية المستدامة والمراقب الدائم للجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، وعبدالسلام المدني رئيس إندكس القابضة وأمين عوض منسق الأمم المتحدة للأزمة في أوكرانيا، زميل أول في مبادرة القيادة المتقدمة، جامعة هارفارد، كامبريدج، في الولايات المتحدة الأمريكية والدكتور علي السيد حسين مدير إدارة الصيدلة والخدمات الدوائية في هيئة الصحة بدبي، رئيس مؤتمر ومعرض دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا «دوفات»، والدكتور رمضان البلوشي مستشار المدير العام لهيئة الصحة بدبي والمسؤول العام للصحة العامة لدى هيئة الصحة بدبي، رئيس اللجنة العلمية لقمة مستقبل الرعاية الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة والدكتور فوزي أمين رئيس بعثة الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر لدول مجلس التعاون الخليجي والدكتور كمال بن منصور مدير مجموعة التواصل لأطباء الأسنان الأمين العام للاتحاد العربي لأطباء الأسنان والكاتب العام للاتحاد المغاربي لأطباء الأسنان.

كما كرم سموه 197 طبيباً وطبيبة من داخل الإمارات وخارجها ممن قدموا جهوداً متميزة وشاركوا في تقديم المحاضرات المتخصصة ضمن المبادرة وبذلك أسهموا في إنجاح ودعم أهدافها الإنسانية بتوفير التعليم المستمر والتدريب التخصصي لتمكين مليون شخص من المتخصصين في القطاع الطبي من خلال جلسات تعليمية تخصصية معتمدة من قبل هيئات ومنظمات معترف بها عالمياً لاستكمال المسيرة التعليمية في ظل الظروف المصاحبة لجائحة فيروس كورونا «كوفيد 19».

وقد أسهمت هذه الشخصيات المكرمة بشكل استثنائي في إنجاح مبادرة «ووترفولز Waterfalls» العالمية وإيصال أهدافها إلى بقاع العالم كافة من خلال بث رسائلها عبر المنتديات والملتقيات والمحافل الإقليمية، وأسهمت أيضاً في حصول المبادرة ودعمها لنيل تقدير المجتمع الدولي بفوزها بجائزة الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط العالمية المرموقة، كما قدمت هذه الشخصيات ترشيحات للأطباء والمحاضرين المشاركين من ذوي الخبرات المتقدمة ومنهم من شارك بنفسه في تقديم هذه المحاضرات المتخصصة.

يشار إلى أن مبادرة «ووترفولز Waterfalls» العالمية جاءت وفق رؤية القيادة الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة ومن منطلق عالمي إذ توجهت للعاملين كافة في القطاعات الصحية حول العالم بتقديم الدعم الأكاديمي والتدريب التخصصي المجاني من خلال محاضرات وورش استفاد منها حتى الآن (مليون و299 ألفاً و667) من العاملين في القطاعات الصحية قدمها أكثر من (353) أخصائياً من خلال (568) محاضرة.

وقد اعتمد المواد والمحتوى الأكاديمي المقدم في مبادرة «ووترفولز Waterfalls» من 6 من المؤسسات العلمية المرموقة أكثر من (41) رابطة وجمعية وأكاديمية عالمية وشاركت المبادرة في (17) مؤتمراً ومعرضاً طبياً متخصصاً حول العالم وشملت المبادرة (15) قطاعاً من القطاعات الطبية الحيوية.

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