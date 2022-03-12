عبدالله بن سالم القاسمي يحضر أفراح الحلو والسويدي

المصدر: الشارقة- وام

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حضر سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة حفل الاستقبال، الذي أقامه حمد عبدالله عبدالرحمن الحلو، بمناسبة زفاف نجله عبدالله إلى كريمة يوسف عبيد سعيد السويدي.

كما حضر الحفل الذي أقيم بمركز الجواهر للمناسبات بالشارقة الشيخ طارق بن فيصل القاسمي، والشيخ بطي آل مكتوم، ومعالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، وعبدالله سلطان العويس رئيس غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وعدد من كبار الشخصيات، وكبار ضباط القوات المسلحة والشرطة، وجمع غفير من الأهل والأصدقاء.

وتخلل الحفل تقديم فقرات تراثية وشعبية.

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