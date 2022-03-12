إطلاق دبلوم القضاء الشرطي لأعضاء مجالس التأديب

المصدر: دبي- البيان

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أطلقت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بمجلس القضاء الشرطي والإدارة العامة للتدريب، وبالشراكة مع معهد دبي القضائي، دبلوم القضاء الشرطي، بحضور القاضي دكتورة ابتسام علي البدواوي، مدير المعهد بالانتداب، والعميد أحمد عبدالله شهيل مدير عام المجلس، والعقيد الدكتور سعيد عبدالله المظلوم، نائب المدير العام المجلس لشؤون مجالس الادعاء، والعقيد عادل علي السميطي، نائب المدير العام لشؤون مجالس التأديب، والعقيد محمد عتيق ثاني، مدير إدارة مراكز التدريب في الإدارة العامة للتدريب، وأعضاء مجالس التأديب المنتسبين للدبلوم.

وأعرب العميد أحمد شهيل، قبيل انطلاق الدبلوم، عن سعادتهم بهذا التعاون والشراكة البناءة مع معهد دبي القضائي، وجهودهم في إعداد منهجية علمية واضحة للدبلوم، واختيارهم لكفاءات قضائية تعزز من مستوى تأهيل المنتسبين وفق أرقى المعايير المعرفية، بما يضمن تحقيق أهداف الدبلوم في رفع كفاءة المنتسبين في أداء الفصل في المخالفات المسلكية.

وأكد أن الدبلوم الذي يستمر لقرابة الشهرين، يأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي، بتوجيهات من معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، على تعزيز مستوى الكفاءات ومدها بالأدوات والمعلومات والإجراءات القانونية المسلكية، للتعامل مع المحاكمات العسكرية بالشكل القانوني الصحيح.

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