وزارة تنمية المجتمع تنظم معرضاً لـ 20 أسرة منتجة

المصدر: دبي- البيان

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تنظم وزارة تنمية المجتمع، وبالتعاون مع مركز بن سوقات، معرض الأسر المنتجة، الذي يأتي احتفاء بليلة النصف من شعبان «حق الليلة»، بمشاركة 20 أسرة إماراتية، في الفترة 10 إلى 18 مارس، من العاشرة صباحاً حتى العاشرة مساء.

وتستعرض الأسر الإماراتية المشاركة في المعرض من فئة الشباب وكبار المواطنين وأصحاب الهمم، منتجاتها المتنوعة، والتي تلبي مختلف الأذواق، من العطور والبخور والمنتجات المرتبطة بليلة النصف من شعبان «حق الليلة»، إحياء لهذه المناسبة التي اعتاد عليها المجتمع الإماراتي، حيث تأتي هذه الفعالية، حرصاً من الوزارة على تعزيز الموروث الشعبي والهوية الوطنية، وتعميق التراث لدى أفراد المجتمع، انطلاقاً من قيم الأصالة والعادات الجميلة المتجذرة في المجتمع الإماراتي.

ويعد هذا المعرض، تتويجاً للجهود المثمرة بين وزارة تنمية المجتمع، ومختلف شركائها في مختلف المجالات، لا سيما مركز بن سوقات سنتر، الذي يعد شريكاً رئيساً وداعماً فاعلاً للأسر المنتجة.

كما يأتي تنظيم المعرض، في إطار الشراكة المؤسسية والمسؤولية المجتمعية الداعمة للتطلعات التنموية، وضمن جهود الوزارة في الارتقاء بدور الأسر الإماراتية، وتعزيز رؤية «من الرعاية إلى التنمية»، وتشجيع مختلف الفئات من الأسر أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، في تعزيز دورها في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، من خلال إيجاد مصادر دخل بديلة، حيث تدعم وزارة تنمية المجتمع، ما يزيد على 2889 أسرة إماراتية منتجة، ضمن مشروع «الصنعة» للأسر المنتجة، بما يمكّنها من استغلال طاقاتها ومواهبها في الإنتاج والعمل والمنافسة والإبداع.

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