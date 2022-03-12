علي الشامسي: العناصر البشرية الملهمة ركائز واعدة لصناعة المستقبل

المصدر: أبوظبي - وام

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أكد معالي علي محمد الشامسي رئيس الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ أن محور التطوير المُمَنهج في الهيئة يقوم على الاستثمار الأمثل في الكوادر الوطنية لصقل قدراتها وتعزيزها بالأدوات الحيوية الداعمة لمسيرة البناء المؤسسي، وأن سُبل الريادة تستدعي تسليط الضوء على السواعد التخصصية والعناصر البشرية الملهمة التي تضع خطواتها ضمن مسار المستقبل في إطار تقديم خدمات خلاقة غير مسبوقة تلبي تطلعات القيادة الرشيدة وتحقق وعد حكومة دولة الإمارات لخدمات المستقبل وتعزز من تنافسيتها.

تكريم

جاء ذلك خلال حفل تكريم معالي رئيس الهيئة -بفندق قصر الإمارات في أبوظبي- لمجموعة من القيادات المتميزة والعناصر البشرية المتخصصة وفرق العمل الداعمة لأنشطة الهيئة وعملياتها التشغيلية وممن ساهموا في تحقيق الريادة المؤسسية وصنع الفارق الحيوي عبر رسم المستهدفات الاستراتيجية ووضع السياسات وصياغة القرارات ذات الأثر النوعي والداعم للاقتصاد الوطني، ومختلف العناصر التي ساهمت في تحقيق رؤية الهيئة، وجسدت كافة مفردات الإنماء خلال الدورة الاستراتيجية الماضية لتحسين الخدمات المقدمة ورفع مستوى جودة حياة المجتمع.

حضر التكريم عدد من كبار المسؤولين يتقدمهم أعضاء مجلس إدارة الهيئة السابق، عرفانًا بالدور النموذجي الداعم في صنع التوجهات والقرارات، إلى جانب مدير عام الهيئة بالإنابة وجمعٌ من القيادات والنخبة الوظيفية المتخصصة التي رسخت ثقافة التشييد وصنع المناخ الإيجابي في العمل الحكومي.

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