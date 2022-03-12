14.4 مليون درهم إنفاق «بيت الخير» في شهرين

المصدر: دبي - وام

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بلغ مجموع إنفاق جمعية بيت الخير على المشاريع الخيرية المختلفة خلال شهري يناير وفبراير الماضيين 14.4 مليون درهم مما يبشر بنتائج طيبة وهي تستعد لاستقبال شهر رمضان المبارك الذي تخطط لأن يكون متميزاً بعطائه ليليق بالشهر الفضيل من خلال حزمة من المشاريع التي تنفذها حملتها الرمضانية «لنكن من المحسنين» عبر فروعها في دبي ورأس الخيمة وعجمان والفجيرة بهدف دعم ومساعدة ما يزيد عن 56 ألف أسرة وحالة مسجلة في قاعدة بيانات الجمعية.

ويشير تقرير الجمعية عن الشهرين الماضيين إلى أن «بيت الخير» أنفقت على الدعم النقدي للأسر 3.6 ملايين درهم وتم توزيع مساعدات طارئة بقيمة 5.6 ملايين درهم بالإضافة إلى دعم علاج المرضى بقيمة 688 ألف درهم.

كما دعمت الجمعية الأيتام وأسرهم بما يزيد عن 1.4 مليون درهم ودعمت أصحاب الهمم بقيمة 192 ألف درهم وقدمت مساعدات للطلبة المعسرين بقيمة 595 ألف درهم.

وتابعت «بيت الخير» دعمها الغذائي الإضافي لإسعاد الأسر بقيمة 800 ألف درهم وساندت جهات خيرية أخرى بمبلغ 140 ألف درهم فيما استمر الإنفاق على بعض المشاريع الأخرى بما يزيد عن 200 ألف درهم.

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