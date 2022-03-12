سيف بن زايد يشهد العرس الجماعي لـ100 من منتسبي الداخلية

المصدر: أبوظبي - البيان

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شهد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس مجلس إدارة صندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بوزارة الداخلية، العرس الجماعي لـ100 عريس من منتسبي ومنتسبات وزارة الداخلية، وذلك تحت إشراف وتنظيم صندوق التكافل الاجتماعي بوزارة الداخلية «فزعة» لدعم الشباب المقبلين على الزواج والتيسير عليهم لبدء حياة أسرية سعيدة ومستقرة.

وقدم سموه في الحفل الذي أقيم في مقر «إكسبو 2020 دبي»، التهنئة للعرسان الجدد، متمنياً لهم دوام السعادة والاستقرار.

ودون سموه على حسابه الرسمي في «تويتر» أمس: «سعدت بحضور العرس الجماعي الذي أقامه صندوق التكافل لوزارة الداخلية لـ100 شاب من أبناء الإمارات، وبهذه المناسبة السارة أهنئ الجميع وذويهم، متمنياً لهم حياةً زوجيةً هانئةً وذريةً طيبةً صالحة، وبناء أسرٍ مترابطةٍ مستقرة، تعزز تماسك المجتمع وتدعم مسيرة تطور وريادة الوطن».

واستفاد العرسان الجدد من هذه المبادرة بتقديم العينية والتي تحرص «فزعة» على تقديمها بهدف تشجيع هذا الموروث الشعبي ومساهمته في مساعدة الشباب الإماراتي، وتأكيداً على روح التكافل المجتمعي التي يتميز بها المجتمع الإماراتي وتنطلق من عاداته وقيمه الأصيلة.

وأشار العقید أحمد بوهارون مدیر عام صندوق التكافل الاجتماعي للعاملین بوزارة الداخلية «فزعة» إلى أن مبادرة العينية التي نحرص على تقديمها تأتي ضمن أهداف صندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بوزارة الداخلية وتجسد مفاهيم الترابط والتلاحم المجتمعي، وتسهم في التسهيل والتيسير على المقبلين على الزواج وتمكنهم من تحمل أعباء الحياة والمسؤولية المجتمعية

كما أوضح بوهارون أن «العينية» تتضمن دفع مبلغ 10 آلاف درهم نقداً وتقديم هدايا مثل 50 ألف ميل مجاني من طيران الاتحاد والموافقة المسبقة على القرض الحسن بقيمة 100 ألف درهم تقسط على 4 سنوات بدون فائدة وقسائم غذائية مجانية شهرية من متاجر «فزعة» لمدة عام وإعفاء من الرسوم الإدارية في حالة الرغبة بالاستفادة من خدمة الإيجار المنتهي بالتملك، وإقامة فندقية مجانية لمدة 3 أيام ودعوة للعشاء لعدد شخصين وتقديم قسائم للعلاج ضمن خدمة «فزعة هيلث» ودورات واستشارات أسرية واستشارات هندسية وتصميم منزل العمر للزوجين مجاناً.

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