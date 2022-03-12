ولي عهد الفجيرة المشاريع المجتمعية تدعم الاستقرار الأسري

المصدر: الفجيرة - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، على الأثر الإيجابي للمبادرات الخيرية ودورها في ترسيخ قيم التكافل المجتمعي وبناء مجتمع متماسك، مشيراً إلى توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة ودعمه للمشاريع الخيرية، إيماناً من سموه بأهمية تعزيز الترابط المجتمعي، وتوفير الخدمات الاجتماعية للمواطنين بما يكفل تقديم حياة كريمة لهم.

جاء ذلك خلال افتتاح سمو ولي عهد الفجيرة، قاعة الطويين للمناسبات في منطقة الطويين بإمارة الفجيرة بحضور الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، والشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي رئيس هيئة المنطقة الحرة بالفجيرة، والشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، والشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي، والشيخ سعيد بن سرور الشرقي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، وسعيد محمد الرقباني المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم الفجيرة نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفجيرة لتنمية المناطق.

وأكد سمو ولي عهد الفجيرة، على القيم التي تحرص دولة الإمارات على نشرها بين أفراد المجتمع، والجهود المبذولة من قبل المؤسسات الخيرية والإنسانية لتسخير الإمكانات والموارد في سبيل تسهيل حياة المواطنين، وتخفيف التكاليف عنهم، منوهاً بأهمية المشاريع المجتمعية وتأثيرها في دعم الاستقرار الأسري عبر تقديم التسهيلات المجتمعية للمواطنين في مختلف مناطق الدولة.

تضمن حفل الافتتاح عروضاً غنائية للفرق الشعبية وفقرات تراثية متنوعة، بالإضافة إلى فقرات شعرية شارك فيها أهالي المنطقة احتفاءً بتدشين المشروع.

تعد «قاعة الطويين للمناسبات» من المشاريع الخيرية التي تموّلها مؤسسة محمد بن راشد للأعمال الخيرية والإنسانية، بإشراف وإدارة مؤسسة الفجيرة لتنمية المناطق وتتسع لـ 700 شخص وتقع على أرض بمساحة كلية تبلغ 20400 متر مربع، وتضم إلى جانب صالة المناسبات عدداً من المرافق الضرورية، ومصلى، وأقساماً إدارية ولوجستية، وتقدم خدمات إقامة الأفراح والمناسبات لأهالي المنطقة.

حضر الافتتاح سالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، والمهندس محمد سيف الأفخم مدير عام بلدية الفجيرة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز