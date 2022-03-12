انضمام روجيه مكربل إلى مستشفى مركز كليمنصو الطبي دبي

المصدر: دبي - البيان

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أعلن «مستشفى مركز كليمنصو الطبي» في دبي عن انضمام الدكتور روجيه مكربل، جراح للرأس والعنق، وأحد الأطباء الرواد في المنطقة في جراحة أورام الرأس والعنق والجراحة التجميلية والترميمية للوجه والعنق.



ويمتلك الدكتور مكربل خبرةً تزيد عن 17 عاماً، وهو يرأس قسم الأنف والأذن والحنجرة وجراحة الرأس والعنق في «مستشفى مركز كليمنصو» في دبي، بعدما أمضى أكثر من 10 سنوات من العمل في مستشفى الجامعة الأمريكية في بيروت، وترتكز خبرة الدكتور مكربل بشكلٍ عام حول تقديم الرعاية الطبية الكاملة للمرضى، بأحدث التقنيات وأعلى معايير السلامة.



كما تشمل خبرته الطويلة الجراحة التجميلية للوجه، مثل تجميل الأنف، جراحة الحاجز الأنفي، تجميل الأذن، شدّ الوجه، الحقن، أورام الجلد الخبيثة، جراحة الغدّة الدرقية، الأورام الخبيثة والحميدة في الرأس والعنق، نقل الأنسجة الحرّة، الجراحة الترميمية للوجه، شلل الوجه، وكسور الوجه.

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