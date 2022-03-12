«شرطة البرشاء» يؤهل البحث الجنائي للتعامل مع أصحاب الهمم

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

نظم مركز شرطة البرشاء بالتعاون مع قرية سند، وبالتنسيق مع الإدارة العامة للتدريب ومجلس أصحاب الهمم، دورة في إعداد وتأهيل موظفي الإدارات العامة ومراكز الشرطة في قطاع البحث الجنائي، للتعامل مع أصحاب الهمم من فئة اضطراب طيف التوحد، وذلك دعماً لجهود شرطة دبي في إسعاد مختلف شرائح المجتمع.



وقال العميد عبد الرحيم بن شفيع، مدير مركز شرطة البرشاء، إن هذه الدورة التأهيلية للموظفين، جزء من مبادرة «خطوة نحو الأمل»، ومن خلالها نعزز التعاون البنّاء بين شرطة دبي وقرية سند في مجال دعم وتمكين أصحاب الهمم، وتوفير سبل عيش كريم لهم.



وأكد العميد بن شفيع، أن الدورة تأتي في إطار جهود شرطة دبي لإعداد منهجية متكاملة لتدريب الموظفين وتأهليهم للتعامل مع أصحاب الهمم، وذلك تحقيقاً لمبادرة «دبي صديقة لأصحاب الهمم» التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، وذلك بالتعاون مع الشركاء وعدد من الجهات الخاصة للوصول إلى أفضل المعايير المتبعة في كيفية التعامل مع أصحاب الهمم وفقاً لحالة كل منهم.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز