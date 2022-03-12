«إسعاد شرطة دبي» و«ثومبي» يجددان التعاون بينهما

المصدر: دبي - البيان

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جددت لجنة بطاقة إسعاد التابعة للقيادة العامة لشرطة دبي، و«مجموعة ثومبي»، التعاون بينهما، من خلال التوقيع على مذكرة تعاون جديدة، تستمر بموجبها المجموعة والمرافق التابعة لها، في تقديم خصومات تتراوح بين 20% إلى 40% على لائحة الأسعار الخاصة بجميع الخدمات الطبية غير المغطاة بالتأمين، والتي تقدمها المجموعة في مقرها في مدينة «ثومبي» الطبية بإمارة عجمان، وفروعها في دبي والشارقة، والفجيرة وأم القيوين، والتي تصل إلى 15 عيادة ومركزاً طبياً، بالإضافة إلى جميع فروع مستشفياتها وعياداتها الصحية المنتشرة في مختلف المدن بجمهورية الهند الشقيقة.



وقع المذكرة في نادي ضباط شرطة دبي بالجداف، من جانب لجنة بطاقة إسعاد، منى محمد العامري، رئيس اللجنة، ومن جانب مجموعة ثومبي، وقعها أكبر محيي الدين ثومبي، نائب رئيس قسم الرعاية الصحية بالمجموعة، بحضور المقدم مسعود الحماد، نائب رئيس اللجنة، والدكتور عصام عطى، المدير المشارك لتطوير الأعمال والشؤون الطبية، وميسون العدوان، مديرة العلاقات العامة والتسويق في المجموعة، بالإضافة إلى عدد من الموظفين من كلا الطرفين.



وقالت منى العامري، رئيس لجنة بطاقة إسعاد: نحن سعداء بتجديد التعاون مع مجموعة ثومبي، لاسيما مع إضافة مرافق جديدة تقدم خصومات جيدة لحاملي البطاقة وأسرهم، وهي من التعاقدات المميزة في الجانب الصحي، كون مجموعة ثومبي تشمل مدينة طبية متكاملة بجميع مرافقها، بالإضافة إلى قاعات الرياضة النسائية والرجالية والمطاعم، وبخصومات مميزة وحصرية، وهي إضافة جديدة إلى باقة الخيارات الخاصة بالمستشفيات المرموقة التي تتعاقد معها لجنة بطاقة إسعاد، مؤكدةً أنه يتم اختيار أفضل المستشفيات والمراكز الطبية التخصصية للتعاقد معها والحصول على عروض جيدة يستفيد منها كل من يحمل بطاقة «إسعاد».



من جانبه، قال أكبر محيي الدين ثومبي: إننا سعداء بتوقيع اتفاقية الشراكة مع لجنة بطاقة إسعاد التابعة لشرطة دبي، مؤكداً أن المجموعة على استعداد تام لتقديم الخصومات المتفق عليها لكل من يحمل هذه البطاقة المميزة وأقاربهم من الدرجة الأولى. وأضاف: إن مستشفى ثومبي الجامعي هو أكبر مستشفى أكاديمي خاص في منطقة الشرق الأوسط بسعة 350 سريراً، مشيراً إلى أنه يعد وجهة حديثة للرعاية الصحية العائلية، ويضم وحدة مخصصة للرعاية وإعادة التأهيل طويلة الأمد بسعة 100 سرير، و10 أجنحة جراحية حديثة لجميع التخصصات الرئيسية، ومركزاً للأشعة والتصوير الطبي وغرفة عمليات للقسطرة القلبية، ووحدة رعاية مركزية للبالغين ووحدة أخرى للأطفال، وكذلك وحدة رعاية قلبية مركزية، ووحدة رعاية مركزية لحديثي الولادة، ووحدة للغسيل الكلوي تحوي 10 أسرة، وغيرها.



وأضاف ثومبي، أن المستشفى يخصص طابقاً كاملاً لرعاية الأم والطفل بما في ذلك 10 غرف للولادة، كما يحتوي المستشفى خدمات المسار السريع لإنجاز معاملات المرضى (خدمات مرحباً)، بالإضافة إلى غرف الجناح الرئاسي، وغرف كبار الشخصيات، والغرف الخاصة، كما أن وسائل الراحة للمرضى والزوار تشمل بهو المطاعم، سينما، والحديقة العلاجية، وكافتيريا ونادياً صحياً، وقسماً خاصاً لعلاج مرضى طويلي الأمد.



من جانبها تقدمت هناء تيسير، رئيسة القطاع الصحي في اللجنة، بالشكر الجزيل إلى إدارة مجموعة ثومبي على تعاونهم في الاستمرار بهذا الاتفاق وإضافة خصومات إلى مرافق جديدة تتبع المجموعة، مشيرة إلى أنه يمكن لحاملي بطاقة إسعاد الاطلاع على كافة العروض التي يقدمها القطاع الصحي من خلال الموقع الإلكتروني https://esaad.dubaipolice.gov.ae/ أو عبر التطبيق الذكي «إسعاد».

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