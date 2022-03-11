محمد بن زايد يؤكد خلال استقباله البرهان..دعم الإمارات كل ما يصب في مصلحة الشعب السوداني ويحقق تطلعاته

المصدر: وام

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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة دعم دولة الإمارات العربية المتحدة كل ما يصب في مصلحة الشعب السوداني الشقيق و يحقق تطلعاته نحو التنمية و الاستقرار و الازدهار.

جاء ذلك خلال استقبال سموه اليوم ــ في قصر الشاطئ ــ الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في جمهورية السودان الشقيقة.

وشدد سموه على أهمية الحوار والتفاهم بين شركاء المرحلة الانتقالية لتجاوز التحديات التي تواجه العملية السياسية وصولا إلى التوافق الوطني الذي يقود البلاد إلى الاستقرار والوحدة وتوجيه الجهود نحو البناء والتنمية.

و بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان و رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان..العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية السودان وسبل تنميتها في مختلف المجالات إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

واطلع سموه من البرهان على مستجدات الأوضاع في السودان الشقيق في ضوء الظروف الحالية التي يمر بها.

من جانبه أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عمق العلاقات الإماراتية – السودانية .. وشكر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على حسن الاستقبال.. معبرا عن تقديره لدعم دولة الإمارات لبلاده خلال المرحلة الانتقالية التي تمر بها وفي مختلف الظروف.

حضر اللقاء.. سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان و سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة و معالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في وزارة شؤون الرئاسة.

كما حضره الوفد المرافق لرئيس مجلس السيادة في السودان والذي يضم .. معالي علي الصادق وزير الخارجية المكلف و معالي الدكتور جبريل إبراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي المكلف والفريق أحمد إبراهيم علي مفضل مدير جهاز المخابرات العامة.

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