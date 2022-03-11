موارد رأس الخيمة توقع اتفاقية لتمكين الكوادر الحصول على الشهادات متخصصة

المصدر: رأس الخيمة – البيان

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وقعت دائرة الموارد البشرية في حكومة رأس الخيمة، أمس، اتفاقية تعاون مع جمعية إدارة الموارد البشرية الأمريكية (SHRM).

حيث تعتبر الجمعية واحدة من أهم الجمعيات المهنية المتخصصة في مجال إدارة الموارد البشرية، وتهدف الاتفاقية إلى تمكين الكوادر البشرية للحصول على الشهادات المهنية المتخصصة والاستفادة من أفضل الممارسات والتجارب العالمية تماشياً مع رؤية حكومة رأس الخيمة وتوجهاتها الاستراتيجية لتبني أفضل الممارسات وفقاً لمعايير عالمية.

وأكد الدكتور محمد عبداللطيف خليفة مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة رأس الخيمة أن الدائرة تعمل على فتح مجال التعاون والشراكة مع الجهات الرائدة، التي تسهم في تطوير إدارة رأس المال البشري، وتعزز منظومة العمل في المجالات التي تدعم الخطط الاستراتيجية ومتطلبات التنمية الشاملة، ولا شك في أن هذا التعاون المشترك يعتبر خطوة هامة ورائدة في خلق كفاءات في الجهات الحكومية في إمارة رأس الخيمة تتبنى أحدث المعارف والممارسات في مجال إدارة الموارد البشرية.

وأضاف: تسهم الاتفاقية بتقديم البرامج التدريبية النوعية لموظفي حكومة رأس الخيمة والعاملين في إدارات الموارد البشرية وتأهيلهم للحصول على شهادات مهنية في مجال إدارة رأس المال البشري لمواكبة المتغيرات المستقبلية، كما ستتيح الاتفاقية تسهيل حصول الموظفين على عضويات في الجمعية وحضور المؤتمرات العالمية، التي يتم عقدها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وسيتم بموجب الاتفاقية التعريف بممارسات دائرة الموارد البشرية وأحدث الأنظمة والسياسات، التي تصدرها من خلال نشرها عبر المجلة والنشرات التخصصية التي تصدرها الجمعية، كذلك الاستعانة بالخبراء والمستشارون لدى الجمعية في نقل الخبرات التخصصية في إدارة رأس المال البشري.

واستهدف إطلاق الدفعة الأولى لبرنامج الشهادة المهنية المتقدمة في إدارة الموارد البشرية، بالتعاون مع الجمعية، 24 من مدراء وحدات الموارد البشرية، والتركيز على المهارات المتقدمة في تخطيط القوى العاملة، وتطوير الموارد البشرية، والاستقطاب وخطة التعاقب.

والاندماج الوظيفي، وشريك الأعمال للموارد البشرية واستراتيجية الموارد البشرية والعديد من المحاور الأخرى، التي تصقل وتطور المهارات، التي تخدم مجال الموارد البشرية وتوجهاتها، كما تم إطلاق برنامج الشهادة المهنية في أساسيات الموارد البشرية للأخصائيين العاملين في الموارد البشرية وعددهم (24) موظفاً لبناء المقومات المهنية الراسخة في هذا المجال.

من جانبها أكدت جمعية إدارة الموارد البشرية (SHRM) أن هذا التعاون مع حكومة رأس الخيمة يسهم في زيادة التمكين لدى الطرفين من خلال عملهم معاً في تشكيل وتعزيز المسارات الوظيفية المهنية للموظفين في مجال إدارة الموارد البشرية.

كما ستسهم هذه الاتفاقية في وضع أسس استدامة في بناء وتمكين الكوادر المنتجة والمؤثرة في مختلف الجهات التابعة لحكومة رأس الخيمة، في ظل التزام الجمعية بتقديم أفضل المعارف والممارسات للموظفين في هذا المجال، من خلال برامجها التعليمية وأنشطتها المهنية وموضوعاتها، التي توصل الموظف لأعلى درجة من التأهيل والاحترافية.

وتضم (SHRM) أكثر من 310 آلاف عضو في أكثر من 165 دولة واحدة من أهم المؤسسات في مجال إدارة الموارد البشرية على مستوى العالم، كونها اسم رائد في تقديم الشهادات العالمية المعتمدة وبرامج التطوير المهني، وغيرها من الخدمات الاستشارية، إلى جانب الفعاليات والمؤتمرات العالمية الخاصة بالموارد البشرية.

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