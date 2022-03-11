الإمارات وبنجلاديش تبحثان سبل تعزيز التعاون في مجالات العمل

المصدر: وام

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بحث معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين مع معالي عمران أحمد وزير رعاية المغتربين والتوظيف الخارجي في جمهورية بنجلاديش سبل تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين في مجال القوى العاملة.

وأكد الجانبان خلال اللقاء الذي انعقد في ديوان الوزارة في دبي الحرص المشترك على تطوير العلاقات الثنائية في مجالات العمل بما يحقق المنافع المتبادلة.

كما تم استعراض ضوابط وآليات استقدام العمالة إلى سوق العمل في الدولة وحفظ حقوق كافة الأطراف خلال كافة مراحل دورة العمل التعاقدي المؤقت وذلك في ضوء قانون تنظيم علاقات العمل وقانون عمال الخدمة المساعدة واللذين يكفلان حقوق طرفي علاقة العمل على نحو متوازن.

حضر اللقاء خليل خوري وكيل الوزارة لشؤون الموارد البشرية بالإنابة وعبدالله النعيمي وكيل الوزارة المساعد للاتصال والعلاقات الدولية والدكتور أحمد مونيروس صالحين وكيل وزارة رعاية المغتربين والتوظيف الخارجي بجمهورية بنغلاديش ومحمد أبو جعفر سفير بنجلاديش لدى الدولة.

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