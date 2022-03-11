منصور بن زايد يعزي علي بن سبت الخييلي في وفاة زوجته

المصدر: وام

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قدم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة واجب العزاء اليوم إلى علي محمد بن سبت الخييلي في وفاة المغفور لها زوجته، وذلك خلال الزيارة التي قام بها سموه لمنزله بمنطقة رماح في العين.

كما قدم سموه العزاء الى أبناء الفقيدة مسلم وهادف ومحمد ومبارك وسيف وجابر، وأعرب سموه عن صادق تعازيه وخالص مواساته، داعيا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

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