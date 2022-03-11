الإمارات الأكثر تطعيماً للسكان منذ ديسمبر 2020

المصدر: أبو ظبي ـ البيان

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حافظت دولة الإمارات على صدارتها في المركز الأول عالميا كأكثر دول العالم تطعيما للسكان بلقاحات كوفيد ـ 19 بنسبة 99%، وذلك خلال الفترة من 13 ديسمبر 2020 وحتى 10 مارس 2022.

وأكد موقع (our world in data) العالمي المعني برصد وتسجيل حالات العدوى والتطعيمات حول العالم، أن دولة الإمارات احتفظت بالمركز الأول عالمياً من حيث تطعيم السكان ضد كوفيد ـ 19 لمدة تزيد على 450 يوماً على التوالي باستثناء بعض الأيام القليلة التي انتقلت فيها إلى المركز الثاني والثالث.

وبحسب الموقع العالمي، تلقى حتى الآن 63.5% من سكان العالم جرعة واحدة على الأقل من لقاحات كوفيد ـ 19 بواقع 10.9 مليارات جرعة على مستوى العالم وبمعدل 18 مليون جرعة يومياً، فيما حصل على جرعة واحدة من اللقاح حوالي 13.7% فقط من الأشخاص في الدول النامية والفقيرة.

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