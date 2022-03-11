محمد بن راشد: هدفنا إيصال مليار رسالة إنسانية من الإمارات للعالم

المصدر: دبي - البيان

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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن توفير شبكة أمان غذائي للفقراء والجائعين مسؤولية أخلاقية، والتزام إنساني من الإمارات للعالم.

جاء ذلك خلال إعلان سموه إطلاق مبادرة «المليار وجبة»، الأكبر في المنطقة لتوفير دعم غذائي يصل إلى مليار وجبة للفقراء والجوعى في 50 دولة بدءاً من أول شهر رمضان المبارك، والبقاء على النتائج النوعية التي حققتها حملة رمضان السابق، والتي وزعت 220 مليون وجبة، حيث سيتم استكمال الرقم وصولاً إلى مليار وجبة.

وقال سموه: «هدفنا مليار وجبة، وإيصال مليار رسالة إنسانية من دولة الإمارات للعالم»، مضيفاً: «العالم يمر بتحديات في مجال توفير الأمن الغذائي للبشر، ومهمتنا دعم إخواننا في الإنسانية لإنقاذهم من الجوع».

وتهدف مبادرة «المليار وجبة»، التي تنظمها مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، إلى مساندة الفئات الأكثر حاجة في العالم من خلال توفير دعم غذائي بكافة أنواعه للفقراء والمحتاجين ضمن روح الشهر الفضيل.

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