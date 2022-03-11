سفير الإمارات يقدم أوراق اعتماده إلى رئيس تشاد

المصدر: (أنجمينا - وام )

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قدم راشد سعيد الشامسي، أوراق اعتماده سفيراً لدولة الإمارات لدى تشاد إلى محمد إدريس ديبي إتنو رئيس الجمهورية، وذلك في القصر الرئاسي بالعاصمة أنجمينا.

ونقل تحيات قيادة الإمارات إليه وتمنياتهم لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار.

وحمل رئيس تشاد السفير تحياته إلى قيادة الإمارات، وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعباً بالمزيد من التطور والنماء.

وتمنى للسفير التوفيق في مهام عمله، وتطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها في مختلف المجالات، التي تجمع البلدين، مؤكداً استعداد بلاده لتقديم كل دعم ممكن لتسهيل مهامه.

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