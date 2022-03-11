مكتوم بن محمد: الخير لا يأتي إلا بالخير

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نشر سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، مقطع فيديو عبر حسابه في «تويتر» يظهر المبادرات الخيرية المتنوعة للإمارات وقادتها، مدوناً عليها ضمن وسم #تعلمت_من_مدرسة_محمد_بن_راشد، أن الخير لا يأتي إلا بالخير.

ويدأب سموه على النشر ضمن هذا الوسم ليبث كثيراً من الصفات والخصال التي تعلّمها من والده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله. ودوّن سموه: «#تعلمت_من_مدرسة_محمد_بن_راشد بأن الخير لا يأتي إلا بالخير، وأن السعادة الحقيقية تكمن في العطاء وليس الأخذ. وأننا مجتمع نقدّر البذل ونحفظ سيرة الكريم، فنحن من خير أمة أخرجت للناس. المتأمل في قصة الإمارات يجد أن أساسها وصِفتها الأصيلة هو الخير، وبركته هو سرّ نموّها وازدهارها».

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