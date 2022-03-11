حمد الشيباني: مساعدة الآخرين نهج ثابت لدى قيادتنا الحكيمة

المصدر: دبي - رامي عايش

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أعرب الدكتور حمد الشيباني مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، عن كامل ثقته وتفاؤله بتحقيق مبادرة «المليار وجبة»، الأكبر في المنطقة لتوفير دعم غذائي يصل إلى مليار وجبة للفقراء والجوعى في 50 دولة بدءاً من أول شهر رمضان المبارك، أهدافها الإنسانية النبيلة في أقرب وقت ممكن، استناداً إلى النجاح الباهر الذي حققته الحملات الإغاثية السابقة لجهة تقديم الطعام للجوعى والمحتاجين.

وقال الشيباني لـ«البيان»: «مساعدة الآخرين نهج ثابت لدى قيادتنا الحكيمة، ومبادرة تقديم مليار وجبة للفقراء والمحتاجين حول العالم ليست مستغربة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي يثق بعطاء شعبه وكل المقيمين على أرض الدولة وإصرارهم على إنجاح أهداف الحملة بالتفاعل معها والمسارعة إلى تقديم الدعم المادي والغذائي للمستهدفين والمستفيدين منها».

وأضاف: تحمل هذه المبادرة العالمية في طياتها رسائل التراحم والتعاطف مع معاناة الآخرين كشبكة متكاملة تنتج حراكاً مجتمعياً إيجابياً، من خلال إسهامات المؤسسات والأفراد لتقديم وجبات الطعام الأساسية لمئات الملايين حول العالم، وتعيد التأكيد على أن الإمارات قلب رحيم يتسع للجميع في ظل قيادة تؤمن بقيمة الإنسان وتبذل الغالي والنفيس من أجل إنقاذ حياته وحمايته من الجوع والفقر والمرض وتوفير المواد الغذائية الأساسية للمستفيدين بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك، عن طريق مدّ يد العون والمساندة للمحتاجين.

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