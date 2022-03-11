شرطة دبي تؤكد ضرورة التزام مستخدمي الدراجات بالقواعد المرورية

المصدر: دبي - البيان

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تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بأن تكون دبي مدينة صديقة للدراجات الهوائية، بما يتماشى مع أهداف رؤية دبي الرامية إلى تعزيز مكانة دبي مكاناً مفضلاً للعيش والعمل والأكثر أمناً، وتحقيقاً لاستراتيجية دبي المرورية لخفض نسبة الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية، تستمر شرطة دبي في توعية مستخدمي الدراجات الهوائية والكهربائية بإرشادات ومتطلبات السلامة على الطرقات.

وأكد العقيد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي بالإنابة، ضرورة التزام مستخدمي الدراجات الهوائية والكهربائية بالقواعد والإرشادات المرورية، والتقيد بالطرق والمسارات المسموح القيادة فيها، وكذلك الالتزام بكل متطلبات الأمن والسلامة والإرشادات واللوائح المشار إليها في المناطق المسموح فيها لضمان حماية مستخدميها.

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