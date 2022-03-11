تخريج الدفعة الثانية من دبلوم الابتكار والمواهب بشرطة دبي

المصدر: دبي- البيان

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شهد معالي الفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، حفل تخريج الدفعة الثانية من دبلوم «الابتكار والمواهب»، والتي ضمت 36 منتسباً من مختلف الإدارات العامة ومراكز الشرطة، بتنظيم من مجلس الابتكار في شرطة دبي، وذلك في فندق «ذا فيو» في نخلة جميرا، وبحضور اللواء أحمد محمد رفيع مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، واللواء علي عتيق بن لاحج مدير الإدارة العامة لأمن المطارات، والعميد جمال الجلاف مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، والعميد بدران الشامسي مدير الإدارة العامة للتدريب، والعميد مروان جلفار نائب مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، والعقيد منصور القرقاوي مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية، وعدد من الضباط.

ومن جانبه، قال اللواء أحمد رفيع، إن دبلوم الابتكار، أثمر، وللعام الثاني على التوالي، عن مشاريع ابتكارية، أنجزها مجموعة من الشباب المتطلع إلى الاستزادة من المعرفة، وصقل مهاراته وقدراته الابتكارية لصناعة الحلول المبتكرة في مختلف المجالات.

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