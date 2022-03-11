بمشاركة 41 فريقاً تمثل 24 دولة تحدي الإمارات للفرق التكتيكية ينطلق في دبي الأحد

المصدر: دبي - البيان

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على هامش القمة الشرطية العالمية 2022، التي تعقد في إكسبو 2020 دبي، وبرعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، تنطلق بعد غدٍ الأحد وحتى الخميس الموافق 17 مارس الجاري، النسخة الثالثة من منافسات تحدي الإمارات للفرق التكتيكية 2022، بتنظيم من القيادة العامة لشرطة دبي، في المدينة التدريبية بالروية، الحدث الأكبر من نوعه في مجال عمل الوحدات الخاصة والفرق التكتيكية على مستوى المنطقة، بمشاركة 41 فريقاً يمثلون 24 دولة.

ونقل اللواء عبدالله علي الغيثي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ في شرطة دبي، رئيس اللجنة المنظمة لتحدي الإمارات للفرق التكتيكية 2022، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في فندق هوليداي إن فستيفال سيتي، تحيات معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، مؤكداً سعادتهم بإقبال الفرق المشاركة في النسخة الثالثة، وهو ما يعكس مدى اهتمام قوات الشرطة من مختلف دول العالم على المشاركة، وقياس مدى الكفاءة والجاهزية.

السمعة الطيبة

وقال اللواء عبدالله علي الغيثي: البطولة خير دليل على السمعة الطيبة ومستوى التنظيم الذي تحظى به دولة الإمارات العربية المتحدة، وتميزها من بين مختلف الدول لإقامة مثل هذا الحدث الكبير الذي يجمع العديد من مختلف الجنسيات والفرق، مؤكداً أن قيادتنا الرشيدة تدفع دائماً من أجل التسامح، وتبادل الأفكار والرؤى وفتح قنوات جديدة مع جميع دول العالم.

رغبات بالمشاركة

وأكد اللواء الغيثي أن الهدف الرئيس من استضافة وتنظيم التحدي هو تبادل الخبرات مع الفرق الأخرى، والاطلاع على أفضل التجارب والممارسات العالمية في مجال عمل فرق وحدات التدخل السريع، موضحاً أن كل الفرق أبدت رغبة كبيرة منذ وقت مبكر في المشاركة بهدف المنافسة، والاحتكاك بالفرق الأخرى على مستوى الخطط التكتيكية والمعدات وتجهيزات الفرق والوحدات الخاصة.

وتقدم رئيس اللجنة المنظمة لتحدي الإمارات للفرق التكتيكية 2022، بالشكر والتقدير لكل الفرق المشاركة في الحدث، متمنياً لهم طيب الإقامة ومشاركة مميزة في دولة الإمارات العربية المتحدة طوال أيام التحدي.

المنافسات

من جانبه، أكد العقيد عبيد بن يعروف، المنسق العام لتحدي الإمارات للفرق التكتيكية 2022، أن تنظيم القيادة العامة لشرطة دبي للتحدي في النسخة الثالثة، ترك إرثاً كبيراً مكّن اللجنة المنظمة من تطوير الفعاليات والمسابقات وتجهيزات المدينة التدريبية، واكتمال تسجيل الفرق المشاركة في النسخة الثالثة من التحدي الذي تستضيفه المدينة التدريبية بالروية في إمارة دبي، موضحاً أن المنافسات ستجري على مستوى خمس مسابقات مختلفة، تبدأ بتحدي إنقاذ رهينة، يليه تحدي الهجوم، ثم مسابقة إنقاذ ضابط.

وتحدي البرج العالي، وأخيراً تحدي اجتياز الموانع في اليوم الأخير من البطولة. وستتم المقارنات مع هذه الفرق على محاور عدة، كالمعدات وبرامج التدريب وسيناريوهات الأزمات والمواقف الحرجة، مؤكداً أن الهدف الرئيس من التحدي هو القدرة على مواكبة كل جديد في مجال عمل الفرق الخاصة.

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