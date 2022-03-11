235.059 معاملة عدد طلبات البوابة الرقمية لصندوق الزكاة خلال عام 2021

المصدر: (أبوظبي - وام )

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بلغ عدد الطلبات عبر البوابة الرقمية لصندوق الزكاة خلال عام 2021 /‏ 235.059 طلبا بزيادة قدرها 38% عن العام الماضي. وقال عبدالله بن عقيدة المهيري أمين عام صندوق الزكاة إن الصندوق نجح برفع نسبة الاستخدام والإقبال على خدماته المتنوعة.. مشيراً إلى أن الدراسات التي يقوم بها الصندوق أكدت على أنه حقق عددًا من النتائج الإيجابية خلال عام 2021.

وأضاف إنه من خلال الطلبات على الخدمات كانت أعلى الخدمات طلباً هي دفع الزكاة حيث بلغت نسبة المعاملات 42.4%، تليها طلب الزكاة بنسبة 32.1%، بالإضافة إلى أن خدمة طلب الزكاة وحساب الزكاة بنسبة 25.5%. وأكد الأمين العام حرص القائمين على صندوق الزكاة تحقيق خدمات رقمية كفوؤة.

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