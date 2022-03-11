حاكم رأس الخيمة: الإمارات كسبت ثقة العالم بنجاحها في تنظيم أكبر حدث عالمي

المصدر: رأس الخيمة - وام

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أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أن دولة الإمارات تمكنت من كسب ثقة العالم بنجاحها في تنظيم أكبر حدث عالمي على الإطلاق، وأنها ستواصل دورها الفاعل في أن تكون ملتقى للفعاليات، التي تسهم في تعزيز التقارب والتلاقي بين الشعوب.

جاء ذلك خلال استقبال سموه، أمس، في قصره بمدينة صقر بن محمد، معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، المدير العام لإكسبو 2020 دبي، وعدداً من المفوضين العامين لأجنحة الدول المشاركة في هذا الحدث العالمي، وذلك بحضور الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي.

واطلع سموه من معالي ريم الهاشمي، والوفد المرافق لها، على سير العمل في «إكسبو 2020 دبي» وأبرز الإنجازات المتحققة، وهنأ صاحب السمو حاكم رأس الخيمة فريق العمل على هذا النجاح الكبير، مؤكداً أن ما تحقق مصدر فخر لكل إماراتي ومقيم يعيش على هذه الأرض الطيبة.

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