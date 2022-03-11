أول قمة للطاقة في رأس الخيمة 4 أكتوبر المقبل

المصدر: رأس الخيمة - وام

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أعلنت دائرة بلدية رأس الخيمة عن انعقاد أول قمة للطاقة في رأس الخيمة تحت رعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة يومي 4 و5 أكتوبر المقبل.

ومن المقرر أن تتمحور مواضيع القمة الرئيسية حول كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة في مركز الحمراء الدولي للمعارض والمؤتمرات في إمارة رأس الخيمة، وستجمع القمة بين رواد الفكر العالميين مع القادة وصناع القرار من القطاعي الحكومي والخاص لمناقشة الاتجاهات، كما ستتيح القمة فرصة عقد لقاءات وعروض مباشرة تسهم في تحقيق أهداف كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة المستقبلية.

وتعتبر حكومة رأس الخيمة تطبيق استخدام كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة بمثابة محفز لزيادة قدرة التنافس الاقتصادي في الإمارة.وتهدف إستراتيجية رأس الخيمة لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة 2040 إلى توفير الطاقة بنسبة 30% وتوفير المياه بنسبة 20% ورفع نسبة توليد الطاقة من مصادر الطاقة المتجددة إلى 20% من المصادر المتاحة بحلول 2040.

وترتبط هذه الإستراتيجية والتي يتم تنفيذها من خلال العديد من البرامج والمبادرات المتصلة بالإستراتيجيات الاتحادية وتدعم التزامات دولة الإمارات بتخفيف آثار تغير المناخ كجزء من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC). وفي إطار الجهود الهادفة لدعم وتطوير هذا المجال ولزيادة فرص التعلم وتبادل الخبرات عبر إستراتيجيات مماثلة في المنطقة والعالم وتعلن دائرة بلدية رأس الخيمة عن انعقاد أول قمة للطاقة في إمارة رأس الخيمة.

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