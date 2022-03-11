1961 موظفة في إدارات «كهرباء دبي»

المصدر: دبي - البيان

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أثنى معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، على عمل اللجنة النسائية في الهيئة، وجهودها المستمرة لدعم موظفات الهيئة وتحفيزهن على تحويل التحديات إلى فرص، ومواصلة مواكبة التغيرات المتسارعة والتطور الذاتي والمهني في الظروف كافة.

ولفت معالي الطاير إلى أن التزام الهيئة بتحقيق رؤية القيادة الرشيدة لتمكين المرأة أسهم في تعزيز رصيدها الحافل بالجوائز المرموقة، حيث فازت الهيئة من خلال اثنتين من موظفاتها الرائدات بجائزتين من جوائز دبي للتميز الحكومي 2021، ما يعزز مكانة الهيئة بوصفها واحدة من أبرز المؤسسات الخدماتية حول العالم وأكثرها تميزاً في جميع المجالات، وواحدة من أبرز المؤسسات الوطنية الداعمة للمرأة في قطاع الطاقة، لا سيما الطاقة المتجددة والنظيفة والاستدامة.

فرص متكافئة

جاء ذلك خلال لقاء معالي سعيد محمد الطاير أعضاء اللجنة النسائية في الهيئة، بالتزامن مع «اليوم العالمي للمرأة». واطلع معاليه خلال الاجتماع على سير عمل اللجنة وأبرز إنجازاتها خلال العام 2021، وأكد أن الهيئة ستواصل توفير فرص متكافئة للرجل والمرأة، والتركيز على تمكين المرأة بدايةً من المناصب القيادية وصولاً إلى الوظائف الفنية.

ولفت معاليه إلى أن عدد موظفات الهيئة وصل إلى 1961 موظفة يعملن في جميع إداراتها، ويشمل هذا العدد 737 موظفة في القطاع الهندسي والفني، فيما تشغل 364 موظفة مناصب قيادية في الهيئة. وتشكل النساء الإماراتيات نسبة 81.8% من إجمالي القوى النسائية العاملة في الهيئة.

كما تبلغ نسبة النساء الإماراتيات في مركز البحوث والتطوير 50% حاصلات على مؤهلات عليا في المجالات العلمية والهندسية. كما تشارك موظفات الهيئة في العديد من الأعمال التطوعية، وبلغ إجمالي الساعات التطوعية لموظفات الهيئة خلال العام 2021 أكثر من 13,300 ساعة في 40 مبادرة إنسانية ومجتمعية.

نجاح

بدورها، قالت فاطمة محمد الجوكر، رئيسة اللجنة النسائية في الهيئة: «توفر الإدارة العليا في الهيئة كل المقومات لدعم عمل اللجنة النسائية، لضمان مواصلة نجاح موظفات الهيئة في تحقيق التوازن بين حياتهن المهنية والاجتماعية والأسرية، وتأدية دور محوري في الإنجازات المهمة التي تحققها الهيئة محلياً ودولياً. ونظمت اللجنة أكثر من 60 فعالية مجتمعية ومهنية وتخصصية خلال العام 2021، واستقبلت 5 وفود ضمن زيارات المقارنات المعيارية، ووصلت نسبة رضا الموظفات عن أداء اللجنة إلى 94.5%».

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