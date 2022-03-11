13700 جرعة لقاح «كوفيد 19» خلال 24 ساعة

المصدر: (أبوظبي - وام)

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كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقديم 13.701 جرعة من لقاح «كوفيد 19» خلال 24 ساعة وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى أمس 24.293.910 جرعات ومعدل توزيع اللقاح 245.63 جرعة لكل 100 شخص.

كما أعلنت الوزارة عن إجراء 372.764 فحصاً جديداً خلال 24 ساعة على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

‌‎وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 369 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 884.354 حالة.

‌‎وأعلنت الوزارة عدم تسجيل أي حالة وفاة خلال 24 ساعة، ما يبقي عدد الوفيات في الدولة عند 2302 حالة.

‌‎كما أعلنت الوزارة عن شفاء 1225 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 848.030 حالة.

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