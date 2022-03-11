هزاع بن زايد: مبادرة مليار وجبة تجسد رؤية الإمارات لعالم واحد

المصدر: دبي - البيان

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أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أن مبادرة مليار وجبة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تجسد رؤية الإمارات لعالم واحد وإنسانية متعاضدة.

ودوّن سموه عبر «تويتر»: «مبادرة مليار وجبة التي أطلقها الشيخ محمد بن راشد تجسد رؤية الإمارات لعالم واحد وإنسانية متعاضدة تستطيع بالتضامن والإخاء تخفيف الأعباء ومواجهة التحديات، وإطلاق المبادرة مع انطلاق شهر الخير والبركة يرسخ قيم التسامح والتراحم بين جميع البشر».

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