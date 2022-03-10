الطقس المتوقع على الإمارات خلال الأيام المقبلة

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس على الدولة خلال الأيام المقبلة على النحو التالي:

الجمعة

الطقس: غائم جزئياً على السواحل الشرقية صباحاً - حار وصحو بوجه عام ومغبر أحياناً نهاراً على بعض المناطق.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

البحر: خفيف إلى متوسط الموج أحياناً في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

السبت

الطقس: حار وصحو بوجه عام - غائم جزئيا ومغبر أحياناً نهاراً على بعض المناطق.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

البحر: خفيف إلى متوسط الموج أحياناً في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

الأحد

الطقس: رطب على السواحل مع احتمال تشكل ضباب خفيف غرباً -صحو إلى غائم جزئيا أحياناً على بعض المناطق.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية وشمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الاثنين

الطقس: رطب على السواحل مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف غرباً - صحو إلى غائم جزئيا أحياناً على بعض المناطق.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية وشمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الثلاثاء

الطقس: صحو إلى غائم جزئيا أحياناً على بعض المناطق.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

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