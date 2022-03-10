3 مليارات درهم تكلفة مشروعات المياه الاستراتيجية في شمال الإمارات

المصدر: رأس الخيمة - البيان

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قام محمد محمد صالح، مدير عام «الاتحاد للماء والكهرباء»، بزيارة إلى مركز توزيع المياه الجديد في منطقة الخريجة برأس الخيمة، لمتابعة سير الأعمال في 29 مشروعاً حيوياً، تشكل مجتمعةً شبكة جديدة لنقل وتوزيع المياه عبر إمارات عجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة. رافق المدير العام خلال الزيارة عارف أحمد برحمة، المدير التنفيذي لدائرة المياه في الاتحاد للماء والكهرباء، وأنس القاسم، المستشار المسؤول عن التصميم والإشراف بشركة ستانتك، المتعهد الرئيسي للمشروع، إلى جانب عدد من المسؤولين.

إنجاز

تضم جملة المشروعات الـ29 المذكورة والتي وصلت نسبة إنجازها إلى نحو 90%، أكثر من 330 كيلومتراً من خطوط الإمداد، 4 محطات ضخ، و22 خزاناً بسعات مختلفة، سيتم من خلالها توصيل 150 مليون جالون يومياً إلى المستهلكين بالمناطق الشمالية، تمثل إجمالي السعة الإنتاجية اليومية لمحطة تحلية المياه الجديدة في أم القيوين. تبلغ إجمالي تكلفة المشروعات المذكورة 3 مليارات درهم فضلاً عن التكاليف الخاصة بإنشاء المحطة والتي تفوق 2 مليار درهم.

الأمن المائي

وعلى هامش الزيارة، أكد صالح أن المشروعات الاستراتيجية المذكورة تتواءم مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للأمن المائي 2036م، وستدعم بالمجمل الأمن المائي للسكان والقطاع الزراعي والصناعي والتجاري بالمناطق التي تشرف عليها الشركة، كما ستعود بمنافع عديدة من الناحية البيئية، حيث ستسهم في التوقف عن الاعتماد على محطات التحلية الحرارية القديمة مما سيقلل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

التوزيع الموحد

وقال إن جملة المشروعات المشار إليها أيضاً ستحقق الربط المطلوب بين جميع المناطق لأول مرة، كما ستحقق كفاءة أكبر في التحكم في المياه وتوزيعها من خلال مركز التوزيع الموحد، وسيتسنى من خلالها توفير منصة رقمية لرصد وتقليل الفاقد من المياه وتحديد أولويات أعمال الصيانة وإحلال الشبكات القديمة.

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