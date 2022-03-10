«عونك يا وطن» يطلق مبادرة هدايا الخير لتكريم العمال

المصدر: العين- البيان

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أطلق فريق «عونك يا وطن» التطوعي مبادرة مجتمعية حملت عنوان «هدايا الخير»، بهدف تكريم العمال في مختلف مناطق مدينة العين على الجهود التي يبذلونها والخدمات الجليلة التي يقدمونها للمجتمع، شارك فيها أكثر من 200 متطوع، وتم توزيع نحو 3000 هدية.

شملت مبادرة «هدايا الخير» توزيع مجموعة من أدوات النظافة والمعقمات، بالإضافة إلى جميع مستلزمات النظافة الشخصية، معبأة ضمن صناديق، وزعت على العمال، الذين أبدوا شكرهم وسعادتهم بهذه اللفتة الكريمة من فريق «عونك يا وطن» التطوعي.

دور العمال

وقال الشيخ الدكتور محمد بن مسلم بن حم العامري، رئيس فريق «عونك يا وطن» التطوعي: تأتي هذه المبادرة في إطار إبراز أهمية دور العمال، وتوجيه رسالة شكر وعرفان على الجهود التي يقومون بها، الهادفة إلى ضمان صحة وسلامة المجتمع، والتأكيد على أنهم شركاء في بناء الوطن.

وتابع بن حم: نسعى من خلال فريق «عونك يا وطن» التطوعي إلى استدامة الخير والعطاء في المجتمع، من خلال المبادرات والفعاليات المجتمعية والتطوعية التي يقوم بها الفريق في مختلف مناطق الدولة، سائرين على درب المغفور له الشيخ زايد طيب الله ثراه، ومن بعده شيوخنا حفظهم الله، في ترسيخ ثقافة التطوع في المجتمع.

تعزيز المسؤولية

وشدد بن حم على أهمية مثل هذه المبادرات في تعزيز المسؤولية المجتمعية، ومساهمة أفراد المجتمع في ضمان صحة وسلامة أفراده. وقالت سلام القاسم منسق فريق «عونك يا وطن» التطوعي: تأتي مبادرة «هدايا الخير» استكمالاً لحملات التوعية الصحية التطوعية في المؤسسات والمساكن العمالية التي قام بها فريق «عونك يا وطن» التطوعي، التي حققت نجاحاً كبيراً في زيادة الوعي المجتمعي والمؤسسي بأهمية النظافة الشخصية، وكذلك لضمان صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع.

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