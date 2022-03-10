«أبوظبي للسلامة الغذائية» تشارك في حملة «بالدماء نرويك يا وطن»

المصدر: أبوظبي- البيان

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نظمت هيئة أبوظبي للرقابة والسلامة الغذائية بالواحة الزراعية في مهرجان الشيخ زايد التراثي وبالتعاون مع خدمات بنك الدم أبوظبي التابعة لشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»حملة للتبرع بالدم وذلك ضمن الحملة الوطنية «بالدماء نرويك يا وطن» شارك فيها موظفو الهيئة وزوار الواحة.

وقال الدكتور محمد الحمادي مدير إدارة الاتصال وخدمة المجتمع تأتي هذه الحملة في إطار أنشطة وفعاليات برنامج «عون» للخدمة المجتمعية الذي تنفذها الهيئة في الإمارة وانطلاقاً من أهمية التبرع بالدم ودوره في إنقاذ حياة المرضى والمصابين بالإضافة إلى تلبية الاحتياجات المتزايدة للمرضى عبر التبرع بالدم بشكل دائم.

كما تأتي هذه الحملة حرصاً من الهيئة على تعزيز روح المسؤولية الاجتماعية والقيم الإنسانية لدى موظفيه، ورفع الوعي بأهمية المشاركة في الحملات الصحية التي تنفذها الدولة ممثلة بمؤسساتها وهيئاتها المختلفة.

إقبال

وشهدت الحملة إقبالاً كبيراً من قبل موظفي الهيئة، الذين عبروا من خلال مشاركتهم عن المعاني النبيلة التي تجسد روح المسؤولية المجتمعية ومفهوم الإنسانية من خلال مساعدة الآخرين، وخاصة فيما يتعلق بالتبرع بالدم وإنقاذ حياة الكثير من المرضى والمصابين بالعديد من الأمراض كمرضى فقر الدم، والسرطان، والمحتاجين له في العمليات الجراحية وضحايا الحوادث.

وقدم المستشار الدكتور علي الأنصاري شكره للموظفين والمسؤولين على مشاركتهم الفعالة.حيث تجاوز عدد المتبرعين الطاقة الاستيعابية وتم توجيه باقي المتبرعين لفروع منشآت بنك الدم في إمارة أبوظبي. ويعكس هذا التجاوب حرص المواطنين والمقيمين على تلبية المبادرات الوطنية وتعزيز القيم الإنسانية التي تبرز التكاتف والتآلف في العمل الإنساني والتطوعي.

عمل إنساني

وقالت الدكتورة ماجدة الشامسي طبيب استشاري وعضو مجلس إدارة جمعية الإمارات للسرطان إن التبرع بالدم عمل إنساني نبيل يساهم في إنقاذ حياة كثير من البشر وله في الوقت ذاته فوائد صحية عديدة أهمها تنشيط النخاع العظمي لتكوين خلايا جديدة وبالتالي تعزيز المناعة والدورة الدموية.

ويقلل التبرع بالدم أيضاً من خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين والسكتات الدماغية عن طريق تقليل سيولة الدم وموازنة ارتفاع منسوب الحديد في الجسم. ونظراً لتحسن مستوى المناعة في الجسم بعد التبرع بالدم تقل نسبياً خطر الإصابة بمرض.

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