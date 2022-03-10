شرطة عجمان تكرم 3 متعاملين لدورهم البناء

المصدر: عجمان - البيان

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كرمت القيادة العامة لشرطة عجمان، ثلاثة متعاملين لدورهم المتميز والبناء، من خلال تقديمهم مقترحات لتعزيز جودة العمل في مركز شرطة المدينة الشامل، فما كان من إدارة المركز، إلا أن استقبلت المقترحات ودرستها، وتم تطبيقها على الفور، وذلك تحقيقاً لهدف وزارة الداخلية الاستراتيجي، المتمثل بتعزيز رضا الجمهور حول الخدمات المقدمة، وتعزيزاً لقيم الشراكة المجتمعية مع أفراد المجتمع.

وكرم العقيد علي جبر الشامسي مدير إدارة مراكز الشرطة الشاملة، المتعامل أحمد عبد العزيز سوري الجنسية، والذي قدم مقترحاً يدعم تمكين موظفي الاستقبال وضابط السعادة، من توضيح الإجراءات الخاصة بالخدمات الذكية.

من جانبه، كرم المقدم غيث خليفة الكعبي رئيس مركز شرطة المدينة الشامل، سوسن وصفي أردنية الجنسية، والمتعامل وائل محمد حبلي أمريكي الجنسية، لمساهمتهم وتعاونهم المتميز مع المركز، من خلال تقديم مقترحات تدعم جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين، وتسهل التواصل بينهم وبين مقدمي الخدمات.

جودة العمل

وقال رئيس مركز شرطة المدينة الشامل، إن هذا التكريم، جاء تقديراً لجهودهم وأفكارهم البناءة، والتي تدعم جودة العمل، وتعزز رضا المتعاملين عن الخدمات المقدمة، مشيراً إلى أن المقترحات التي قدمها المكرمون، أسهمت برفع نسبة رضا المتعاملين عن الخدمات المقدمة إلى 97.4 %، مثمناً حرصهم على دعم وتطوير جودة الخدمات المقدمة في المركز، وتمنى لهم التوفيق والتميز في حياتهم المهنية.

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