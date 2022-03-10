محمد بن زايد يبحث مع رئيس غانا تعزيز العلاقات الثنائية

المصدر: وام

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بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وفخامة نانا أكوفو أدو رئيس جمهورية غانا الصديقة .. العلاقات الثنائية وآفاقها المستقبلية خاصة في مجالات التجارة والاستثمار والزراعة والطاقة وغيرها .. إضافة إلى عدد من القضايا الدولية والإقليمية محل اهتمام البلدين.

جاء ذلك خلال استقبال سموه اليوم - في قصر الشاطئ - رئيس جمهورية غانا الذي يقوم بزيارة عمل إلى دولة الإمارات حضر خلالها احتفالات بلاده بيومها الوطني في معرض" إكسبو 2020 دبي".

ورحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالرئيس نانا أكوفو أدو .. ونقل إليه تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " وتمنياته لجمهورية غانا الصديقة دوام الاستقرار والنماء .. كما جدد تهنئته باليوم الوطني لبلاده متمنياً لها مزيداً من التقدم والرخاء.

من جانبه شكر فخامة نانا أكوفو أدو .. صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لحسن الاستقبال مؤكداً عمق العلاقات التي تجمع الإمارات وغانا وحرص بلاده على مزيد من الارتقاء بها خلال الفترة المقبلة.

حضر اللقاء.. سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في وزارة شؤون الرئاسة ومعالي علي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني .. كما حضره الوفد المرافق لرئيس غانا.

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