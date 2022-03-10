متحف المستقبل يستضيف حفل مجلة "تايم" الأمريكية لأكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم

المصدر: وام

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يستضيف متحف المستقبل حفل مجلة "تايم" الأمريكية للإعلان عن قائمتها السنوية لأكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم وجوائز التأثير الإيجابي برعاية القمة العالمية للحكومات وذلك في الثامن والعشرين من مارس الجاري.

وينعقد الحدث المخصص للاحتفاء بالشخصيات التي سخرت تأثيرها الإيجابي للإسهام في صياغة مستقبل أفضل تحت رعاية القمة العالمية للحكومات وشركة FTX للعملات المشفرة، كما وتعد الفعالية التي تقام بمشاركة نخبة من القادة والمؤثرين من المنطقة أول حدث عالمي كبير يستضيفه متحف المستقبل الذي جرى افتتاحه في 22 فبراير 2022.

وبهذه المناسبة، قال معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، رئيس متحف المستقبل رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات : يرسخ متحف المستقبل مكانته كمنصة عالمية لصياغة المستقبل عبر استضافة الإعلان عن قائمة مجلة "تايم" لأكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم وجوائز التأثير الإيجابي وذلك انطلاقاً من قناعتنا بأن تمكين المواهب والاحتفاء بها من العوامل المهمة التي تحفزهم على العمل وبذل الجهد لإحداث تأثير إيجابي للأجيال القادمة.

ويأتي الحدث في أعقاب تنظيم المجلة للعديد من الفعاليات الناجحة خلال العام الماضي والتي تضمنت مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في جلاسكو وحفل شخصية العام الذي تم تنظيمه في مدينة نيويورك.

من جانبه، قال دان ماكساي، مدير تحرير قائمة أفضل 100 شخصية مؤثرة في العالم: تعد قائمة مجلة "تايم" لأفضل 100 شخصية مؤثرة تجمعاً للمئات من القادة من جميع أنحاء العالم .. ونسعد بتنظيم الفعالية في دبي وإلقاء الضوء على الجهود التي تبذلها المدينة من أجل الإسهام في صياغة المستقبل.

ويشكل حفل مجلة "تايم" لأكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم وجوائز "التأثير الإيجابي" أحدث الفعاليات التي تنظمها المجلة وذلك بعد تنظيم فعالية مجلة "تايم" لأكثر 100 شركة مؤثرة 2021، وفعالية "نقاشات المستقبل" التي جرى تنظيمها في العام 2020، وفعالية "أكثر 100 من القادة الصاعدين" المنظمة في العام 2019.

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